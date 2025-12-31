Calcio 2a Categoria – Il Boca Juniors cambia ancora: Eusebio Baldo è il nuovo allenatore

Carbonara Po Secondo cambio di allenatore in casa Boca Juniors, fanalino di coda del girone N di Seconda Categoria con soli quattro punti al giro di boa. Il nuovo mister Eusebio Baldo subentra a Enrico Ghisellini, che a sua volta aveva preso il posto di Vertuani a torneo già iniziato. Tra Ghisellini e il club del presidente Luca Bocchi la separazione è arrivata in modo consensuale. Baldo conosce bene la categoria: era il vice di Guicciardi alla River, altro tecnico sollevato di recente dall’incarico. La situazione in classifica non invita all’ottimismo, ma il nuovo allenatore guarda al ritorno con fiducia: quindici gare da disputare sono ancora un margine utile per tentare la risalita. Il debutto non sarà dei più semplici: domenica 11 gennaio al Comunale arriverà proprio la River, vittoriosa 3-2 all’andata. Un incrocio dal sapore speciale per Baldo, deciso a partire con il piede giusto nella sua nuova avventura. Per rinforzare il gruppo, dalla stessa River arriva in rossoblù anche il portiere Bassi: l’obiettivo è ritrovare equilibrio e punti, per riaprire la corsa salvezza.