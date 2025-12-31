Ciclocross – La pattuglia Sporteven brilla nel Campionato del Triveneto

Casale sul Sile La prima parte della stagione 2025-26 del ciclocross giovanile si è conclusa a Casale sul Sile con il Campionato del Triveneto Team Relay. Una manifestazione importante, nella quale i portacolori dello Sporteven hanno saputo farsi valere sia nelle prove individuali che nella staffetta mista. Nella gara femminile individuale riflettori puntati sulle allieve del primo anno: Elisa Traldi ha conquistato una splendida vittoria, confermando il suo ottimo stato di forma, mentre la sorella Emma ha completato la festa salendo sul secondo gradino del podio. Un uno-due di grande valore che certifica la crescita del vivaio di Borgo Mantovano. Positivi anche i riscontri al maschile: tra i G6 Giulio Zunica ha chiuso al quinto posto con una prova generosa, mentre Giovanni Busca è arrivato quarto tra gli allievi dopo una gara sempre nelle prime posizioni. Nella Team Relay – staffetta mista è arrivata un’altra soddisfazione: Emma Traldi ha conquistato il secondo posto contribuendo a un risultato di grande prestigio in una categoria molto competitiva. Per quanto riguarda invece la classifica del team, lo Sporteven del presidente Gianluca Boselli ha ottenuto un buon sesto posto complessivo, merito delle prove solide di Zunica, Elisa Traldi, Busca ed Emanuele Cominelli. Con queste performance la squadra mantovana chiude la prima parte di stagione con ottimismo e si proietta con grande entusiasmo verso i prossimi appuntamenti. Tutto l’ambiente, infatti, guarda già ai Campionati Italiani Giovanili di ciclocross, in programma domenica prossima, 4 gennaio, a San Fior, in provincia di Treviso. Un banco di prova prestigioso nel quale i giovani talenti virgiliani cercheranno di confermarsi tra i protagonisti anche a livello nazionale.