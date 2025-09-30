Calcio 2a Categoria – La Ceresarese è partita a razzo

Ceresara La Ceresarese di Daniel Terrera prosegue la marcia in vetta al girone H di Seconda Categoria cremonese, a punteggio pieno insieme alla Canottieri Baldesio. Domenica scorsa, sfruttando il turno casalingo, i rossoverdi hanno piegato 2-1 il Gottolengo e si preparano ora al derby di Rivarolo Mantovano contro la Rapid United di Manuele Galafassi, reduce dalla sconfitta sul campo del Malagnino con la stessa Baldesio, distante sei lunghezze. Contro la formazione bresciana ha trovato subito il gol all’esordio Brunetti, ex Atletico Castiglione ingaggiato appena la scorsa settimana. Non farà invece più parte dell’organico D’Amico, che ha lasciato la Ceresarese. «Meglio parlare della squadra – afferma il direttore sportivo Salvatore Conigliaro –. Siamo soddisfatti dell’avvio e di come stiamo andando, ma non è il caso di illudersi: bisogna restare coi piedi per terra. Il campionato è appena iniziato e c’è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto per colmare alcune lacune che abbiamo. A mio avviso il Gottolengo non merita l’attuale posizione in classifica: in campo ha dimostrato di essere una buona squadra. Ora ci attende il derby con la Rapid United, una gara tutt’altro che semplice, visto che affronteremo un undici deciso a riscattarsi dopo la battuta d’arresto dell’ultimo turno».