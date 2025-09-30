Tamburello serie A m – Fraccaro sicuro: “Il Solferino è tornato: ora prepariamoci per la rivincita col Castellaro”

Solferino Il Solferino domenica scorsa ha nuovamente scritto una pagina importante nella storia recente del tamburello. A Cavriana, al termine di una finale intensa e combattuta, ha alzato al cielo la Coppa Italia del massimo campionato maschile, bissando il successo della scorsa stagione. A cadere sotto i colpi dei ragazzi del presidente-dt Mario Spazzini questa volta è stato il Sommacampagna, squadra generosa e combattiva, che ha dato filo da torcere, soprattutto nella prima metà della finale. Un epilogo amaro però per la formazione veronese, che saluta la Serie A: nel 2026 ripartirà dalla Serie C o dalla D, a seconda dell’organizzazione futura del campionato. Onore comunque agli sconfitti, ma festa grande in casa Solferino, che ha saputo reagire nel migliore dei modi alla cocente delusione della finale-scudetto persa contro il Castellaro a San Paolo d’Argon. A confermare lo spirito ritrovato della squadra è Alessandro Fraccaro, che ha analizzato la gara dall’alto della sua esperienza: «Con tutto il rispetto per il Sommacampagna, noi avevamo qualcosa in più – spiega il rimettitore – Si è visto un gruppo unito; il collettivo ha fatto la differenza. Dopo la sconfitta nella finale per il tricolore, la delusione era enorme, soprattutto per come era maturata. Ora, però, abbiamo riordinato le idee e siamo tornati a giocare come sapevamo fare, come ai tempi migliori della stagione regolare». Fraccaro ha poi sottolineato: «La novità della formula dei play off, e soprattutto della finale secca, può aver influito. Giocarsi tutto in una sola partita, dopo aver dominato il campionato, senza margine di errore, cambia molto. Ma non vogliamo più pensarci. Ora è il momento di goderci questo successo in Coppa Italia, che dimostra quanto valiamo». Ma il tempo per festeggiare sarà breve. Domenica prossima, infatti, a Cereta è in programma un altro attesissimo appuntamento: la Supercoppa Italiana, dove Solferino incrocerà nuovamente il Castellaro, fresco campione d’Italia. «Sarà la nostra occasione per prenderci la rivincita – ha concluso Fraccaro – . La “beffa” di San Paolo d’Argon brucia ancora. Sappiamo che non sarà facile, ma ci proveremo fino in fondo».