Calcio 2a Categoria – NewCastel si rinforza con Del Bar. Baccolini-Tosato alla Roverbellese

Mantova La New Castellucchio, attesa dalla nuova stagione in Seconda Categoria, piazza un altro colpo in entrata: si tratta di Airon Del Bar, attaccante classe 2005, ex Curtatone e San Lazzaro, che porta freschezza e qualità alla corte di mister Sansone. Il club è ancora attivo sul mercato: manca infatti un centrocampista per completare la rosa. «Della formazione della scorsa stagione – spiega il presidente Giuseppe Pradella – sono rimasti solo in sette. Sono andati via in quattordici, non è stato affatto semplice rimpiazzarli, ma abbiamo inserito ragazzi validi. Ora manca solo un tassello, un centrocampista di buon livello, e poi saremo al completo». La squadra è stata profondamente rinnovata, ma non mancano giocatori di spessore ed esperienza. «Al momento è difficile dare un giudizio preciso sull’organico – prosegue Pradella – ma il gruppo sembra offrire buone garanzie. Il nostro obiettivo è quello di fare meglio possibile e cercare di migliorare la posizione dello scorso anno. Mister Sansone è molto preparato, ha grande voglia di fare bene e idee chiare su come impostare il lavoro». La nuova rosa sarà presentata ufficialmente martedì o mercoledì prossimo al campo di Castellucchio.

Mercato in entrata concluso per la Roverbellese, che ha ufficializzato l’arrivo di due mezzali classe 2005: Manuel Baccolini e Pietro Tosato, entrambi provenienti (in prestito) dal Curtatone. Con questi innesti, la Roverbellese punta a migliorare il proprio rendimento in campionato e a raggiungere gli obiettivi prefissati per la stagione.