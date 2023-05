Calcio 2a Categoria play off – Derby in equilibrio con finale al cardiopalma sotto il diluvio: la Poggese elimina il Quistello

Poggio Rusco Il derby dei play off tra Poggese e Quistello finisce con un pareggio che qualifica al secondo turno i biancazzurri in virtù del migliore piazzamento in campionato.

Dopo l’iniziale fase di studio, il Quistello rompe gli indugi e costringe al primo intervento Davide Bocchi, che blocca sicuro a terra. Al 27’ passaggio filtrante di Gjini per Marinella pescato in fuorigioco millimetrico. Al 30’ punizione dalla trequarti di Zanasi, ponte di capitan Bocchi per Gjini che calcia fuori di poco. Prima dell’intervallo, Marinella si invola verso l’area avversaria e a tu per tu con Ganzerla, si fa parare il tiro.

La Poggese sblocca il risultato in avvio di secondo tempo. E fa tutto la coppia dei centrali: calcio d’angolo battuto da Zanasi, spizzata di Bocchi per Canossa che a pochi passi dalla linea di porta, in scivolata, insacca l’1-0. Al 61’ discesa di Balestrazzi e cross per Marinella che, dal limite dell’area piccola, tira a colpo sicuro, ma Ganzerla compie un miracolo. Passano due minuti e l’azione si ripete in fotocopia: Balestrazzi scende sulla fascia e mette in mezzo per Marinella, la difesa ospite si salva in corner. Al 73’ Gjini calcia dal vertice dell’area piccola e Ganzerla respinge. A questo punto si scatena il diluvio e la partita diventa una battaglia. Al 75’ Davide Bocchi compie un miracolo sul primo tiro, ma non può nulla sul tap-in di Hilmi, che infila all’incrocio il pareggio del Quistello. Finale al cardiopalma sotto una pioggia sempre più intensa, con occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia e il pareggio porta la Poggese, meritatamente, al 2° turno: sfiderà la Voltesi.