Tennis tavolo A1 f – C’è la Brunetti in semifinale contro il Prato

Castel Goffredo Il momento clou della stagione è arrivato. Questa sera, alle ore 18 a Castel Goffredo, la Brunetti si giocherà in gara secca la finale scudetto contro il Ciatt Prato. Le toscane hanno chiuso al quarto posto la regular season dopo il pareggio di domenica per 3-3 con il Südtirol. Sulla carta dovrebbe essere una formalità conquistare la nona finale consecutiva, con obiettivo il tricolore numero 21. Le ragazze di coach Alfonso Laghezza hanno vinto 4-0 in Toscana all’andata e 4-2 davanti al pubblico amico al ritorno. Ma mai sottovalutare gli avversari. Nell’altra semifinale si scontrano il Südtirol dell’ex Gaia Monfardini (ha chiuso secondo la stagione ed è ovviamente favorito) e il Quattro Mori (terzo). Per tre quarti (Castel Goffredo, Südtirol e Prato) sono le stesse protagoniste della scorsa stagione e a completare il quadro dei play off è il Quattro Mori, che subentra alla Bagnolese. Se tutto andrà bene, giovedì in trasferta la finale d’andata e sabato al PalaMazzi la finale di ritorno. Sarà una Brunetti al gran completo: Bernadette Szocs, Nicole Arlia, Nikoleta Stefanova, Andreea Dragoman e Lin Ye tutte a disposizione di coach Laghezza. «Confido nella massiccia presenza di pubblico – risponde il gm Franco Sciannimanico – Siamo arrivati al dunque. Anche con il pareggio approdiamo noi in finale, ma è logico che chi scenderà in campo ce la metterà tutta in ogni partita per vincere. Prato ci affronterà con l’intento di fare il colpaccio, visto che non ha nulla da perdere. E’ una sfida da affrontare con molta attenzione e concentrazione. E noi non siamo stanchi di vincere: vincere fa sempre piacere». Per chi vorrà seguire la gara da casa, sarà disponibile la diretta streaming sul profilo facebook della società e il live scoring sul sito web Fitet.