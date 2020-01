Conguagli Sisam: arriva il modulo per fare ricorso

ALTO MANTOVANO Dovrebbe venire presto reso pubblico un modulo con il quale i cittadini che hanno ricevuto la richiesta di pagamento dei conguagli, possano fare apposita segnalazione. È l’idea del Movimento 5 Stelle che, come spiega il parlamentare Alberto Zolezzi, sta creando un’apposita pagina facebook nella quale rendere pubblico tale documento e fornire le spiegazioni del caso.

«Le bollette – afferma Zolezzi – si riferiscono alle partite pregresse relative al mancato riconoscimento dei corrispettivi tariffari legati alla copertura degli investimenti del gestore nel periodo 2006-2011. Sicam deve recuperare circa 3 milioni, una somma stabilita da Aato (Autorità d’ambito territoriale ottimale). Purtroppo a livello parlamentare si può fare poco, perchè le delibere dell’Authority non passano al vaglio del Parlamento. Tuttavia, nel corso degli anni sono stati presentati e vinti diversi ricorsi ed è quello che vogliamo fare. Ad esempio il Comune di Guidizzolo possiede il 7,67 % di quote Sisam, e così via gli oltre 20 comuni soci, pur se con percentuali diverse. Ciò significa che ad esempio il sindaco Stefano Meneghelli potrebbe e dovrebbe, a nostro avviso, andare a fare la voce grossa per tutelare i cittadini. Soprattutto ora che da qualche mese è stato assunto a tempo determinato anche il segretario provinciale della Lega Antonio Carra. Sono anni che come M5S ci battiamo per l’acqua pubblica e siamo vicini all’obiettivo nonostante le resistenze di TEA Acque, ma contiamo di vincerle. D’altronde su A22 pubblica, nonostante le resistenze del sindaco di Mantova, tutti hanno visto che arriveranno 160 milioni per il territorio grazie all’ex ministro Danilo Toninelli e altrettanti soldi arriveranno per le infrastrutture idriche con la gestione pubblica. Oggi le bollette pagate dai cittadini a TEA e Sicam generano utili che vanno in dividendi a soci privati e ai Comuni che li spendono in maniera sulla quale potremmo chiedere ulteriori chiarimenti. Nel frattempo il socio privato di Tea – conclude Zolezzi – ha rilevato i bottini di Indecast. Non ridurremo l’attenzione all’ambiente».