Tea, lunedì riaprono tutti gli sportelli

MANTOVA Lunedì 18 maggio il Gruppo Tea riapre tutti gli sportelli, garantendo

la sicurezza di operatori e clienti. L’attenzione per la salute e la

tutela dei cittadini e dei dipendenti sarà costante. Gli ingressi

saranno regolati, sarà esposta apposita cartellonistica informativa e,

negli sportelli con maggior afflusso, sarà misurata la temperatura,

rispettando le indicazioni del D.p.c.m. del 26 aprile 2020. I clienti

dovranno accedere con guanti e mascherine.

Gli sportelli sono stati chiusi l’11 marzo scorso, ma l’attività è

regolarmente proseguita attraverso i canali telefonici e digitali.

Tea, dal primo giorno della crisi, ha garantito l’erogazione e la

continuità dei servizi, vigilando costantemente su sicurezza e salute

dei propri dipendenti.

Nel dettaglio, le aperture saranno così regolate: nello sportello di

Mantova potranno entrare al massimo 4 persone per volta, in quello di

Suzzara 2 e in tutti gli altri una per volta. Inoltre, l’entrata negli

sportelli di Mantova – sportello clienti e sportello consegna sacchi

raccolta differenziata -, Porto Mantovano, Suzzara e Castiglione delle

Stiviere sarà consentita, previa misurazione della temperatura. Tutti

gli orari di apertura sono consultabili sul sito teaspa.it, sezione

sportelli.