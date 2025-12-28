Calcio 2a Categoria – Scossa anche alla Roverbellese: Davide Marmiroli è il nuovo allenatore

Roverbella Davide Marmiroli è il nuovo allenatore della Roverbellese; subentra a Massimiliano Ferrari e guiderà i gialloverdi nel girone di ritorno. La squadra ha chiuso l’andata con 22 punti, ma l’ultimo turno ha portato una sconfitta interna contro il New Castellucchio che ha acceso la necessità di una scossa. Marmiroli, che a inizio stagione era alla guida del Remedello in Prima Categoria, torna così nel calcio mantovano dopo le esperienze recenti con Dinamo, Marmirolo, Gonzaga e Reggiolo. Domenica 11 gennaio la Rove inaugura il ritorno ospitando il Quistello, già battuto 2-1 all’esordio stagionale. «Dispiace sempre quando si decide di sostituire un allenatore – commenta il presidente Perini -. Ringraziamo Ferrari per quanto ha dato. Ora però la squadra non ha più alibi: probabilmente era poco legata e ci auguriamo un cambio di rotta immediato».