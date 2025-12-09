Calcio 2a Categoria – Sermide delle meraviglie, mister Breveglieri: “Squadra da applausi, ora la Coppa”

Sermide Il Sermide chiude il girone d’andata da protagonista assoluto: otto vittorie consecutive, primo posto in classifica (alla quinta giornata era terzultimo con 4 punti) e la soddisfazione di potersi fregiare del titolo di campione d’Inverno. A completare il quadro c’è anche il traguardo della semifinale di Coppa, ulteriore conferma di una prima metà di stagione semplicemente straordinaria. Michele Breveglieri, tecnico dei biancoblù, non nasconde la propria soddisfazione. La vittoria di domenica scorsa sul campo della Persicetana ha certificato lo stato di forma della squadra, capace di reagire con grande personalità alle difficoltà iniziali. «Sono contento della squadra e dei ragazzi. All’inizio abbiamo pagato lo scotto del cambio di guida tecnica, ma una volta assimilati i nuovi concetti il gruppo ha dimostrato concretezza e continuità. Otto vittorie di fila non arrivano per caso». Unico rammarico, le due sconfitte esterne maturate contro le compagini di Granarolo: «Cercheremo di rifarci al ritorno» taglia corto il tecnico, che guarda già al prossimo impegno. Domenica prossima, infatti, il Sermide scenderà in campo a Santa Maria Codifiume (ore 16) per la semifinale di Coppa Crer di Seconda Categoria – Delegazione di Ferrara – contro la formazione ferrarese attualmente terza nel girone L con 27 punti. Un incrocio intrigante, ultimo impegno del 2025, che può dare ulteriore slancio alla stagione. «Chiuso per il momento il capitolo campionato – spiega mister Breveglieri – iniziamo a pensare alla gara di Coppa: affronteremo una squadra ben attrezzata, in una sfida secca che vale l’accesso alla finale. Siamo arrivati a questo punto con merito e cercheremo di giocarci tutte le nostre carte».