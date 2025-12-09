Asola, tenta il colpo in una ferramenta di notte: 61enne denunciato

ASOLA – Ha scelto il modo e il momento sbagliato per fare acquisti: niente ingresso dalla porta principale e, soprattutto, in piena notte. Protagonista della vicenda un uomo che, verso la fine di novembre, dopo aver forzato una finestra, è riuscito a introdursi all’interno di un negozio di ferramenta di Asola. Una volta dentro, si sarebbe diretto senza esitazioni verso il registratore di cassa, chiuso, tentando di forzarlo. Ma i rumori dello scasso hanno insospettito i titolari, che sono intervenuti cogliendo l’intruso con le mani nel cassetto. Il ladro, scoperto, è fuggito in fretta riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Asola che, dopo i rilievi, sono risaliti a un 61enne pluripregiudicato del posto, nei cui confronti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza. L’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e ogni eventuale responsabilità dovrà essere accertata in sede processuale nel pieno contraddittorio tra le parti.