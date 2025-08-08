Tennis – Maura Zanchi vince il singolare, a Bombonato-Giovannini il misto

Mantova Si è conclusa con grande entusiasmo la tappa finale del circuito regionale lombardo dedicato alle donne over 18, con i tabelloni di Singolare Femminile (lim. 4.3) e Doppio Misto (lim. 4.1), che hanno visto in campo giocatrici di livello, impegnate in match spettacolari che hanno messo in risalto il talento e la determinazione delle partecipanti. Nel doppio misto, prestazione maiuscola della coppia Bombonato-Giovannini, che ha superato con autorità Tonon-Cincinelli con il punteggio di 6/1, 6/2. Il match più emozionante, però, è arrivato dal singolare femminile: Maura Zanchi, classe 1952, ha firmato una straordinaria rimonta contro Sira Ceresa (4.5), imponendosi con il punteggio di 1/6, 6/4, 10/8. A 72 anni, Maura dimostra che la passione per il tennis non ha età. Chapeau! Alla giornata erano presenti anche Chiara Motta, segretaria del Comitato FITP Lombardia, ed Ennio Avanzini, consigliere e delegato regionale FITP Lombardia, a conferma dell’attenzione della Federazione verso questa iniziativa. Obiettivo centrato: le tre tappe hanno visto una buona partecipazione, contribuendo a valorizzare il tennis femminile over 18. Soddisfatta Chiara Faveri, che ha lavorato alla realizzazione dell’evento in qualità di componente della commissione per lo sviluppo del tennis femminile over 18 della FITP. Ora l’attenzione è rivolta al Master finale, in programma il 6 e 7 settembre al Bonacossa di Milano, dove accederanno Bombonato e Giovannini nel doppio.