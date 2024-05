Calcio 2a Categoria – Trentini: “Dinamo, occhio al NewCastel: nella regular season ci ha battuti 2 volte”

Gonzaga La Dinamo ha chiuso al secondo posto la regular season del campionato di Seconda Categoria, conquistando il vantaggio ai play off. Ma il tecnico Nicola Trentini mette in guardia la sua squadra per la gara secca del primo turno col New Castellucchio di Omero Rossetti, in calendario per domenica prossima. Il pareggio può bastare ai gonzaghesi, davanti al loro pubblico, per approdare in finale. Nella stagione regolare il New Castellucchio per 4-3 si impose all’andata a Gonzaga, per bissare per 1-0 nel ritorno: «I play off sono gare a sé – osserva Trentini -, il pareggio può anche bastare ma è chiaro che la squadra andrà in campo per vincere, occhio ai bianconeri, quest’anno un po’ la nostra bestia nera visto che ci hanno sconfitti due volte nella stagione regolare. Siamo contenti di come è andata sino ad ora: il Curtatone ha meritato la promozione in Prima. aveva qualcosa in più rispetto a tutte le altre». In vista della gara di domenica il tecnico biancorosso conta di poter recuperare l’estremo difensore Pradella, assente Loda.