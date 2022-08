Calcio 3ª Categoria – La Sustinentese riparte con una sorpresa: Ahmed Mazili è il nuovo allenatore

Sustinente E’ Ahmed Mazili il nuovo allenatore della Sustinentese, che dopo un’estate travagliata, si è iscritta in extremis e sarà quindi regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Terza Categoria. La squadra gialloblù si è radunata ieri sera per iniziare la preparazione agli ordini del nuovo mister: sono una ventina i giocatori in rosa, quattro “superstiti” della scorsa stagione, gli altri in larga parte extracomunitari. Ed è proprio grazie al loro inserimento che la Sustinentese ha potuto allestire la squadra e iscriversi al campionato, che scatterà l’11 settembre. Mazili vanta diverse esperienza di settore giovanile, nella scorsa stagione ha seguito la squadra Esordienti della Mantovana. La Sustinentese nelle ultime stagioni ha vestito spesso i panni della “Cenerentola”, ma è ripartita con grande entusiasmo e voglia di togliersi belle soddisfazioni.