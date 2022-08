Calcio Serie C – Pedrini: “Mantova, te la giocherai con tutte”

MANTOVA Chi l’ha detto che certi treni passano una volta sola? Chiedere a Matteo Pedrini, reduce da una stagione disgraziata con infortuni a raffica e inaspettatamente ripreso in considerazione dal Mantova a pochi giorni dal raduno. «Non me l’aspettavo nemmeno io», ammette candidamente… l’ex centrocampista scuola Atalanta. Già, ma perchè ex? Perchè mister Corrent finora l’ha sempre impiegato come terzino, e in questo ruolo lui lo vede. Matteo non fa una piega: «Sono molto felice – dice – . Ho fatto tutto il ritiro provando a ripetizione questo ruolo e ascoltando i consigli del mister. Mi piace, penso sia quello giusto per me».

Pedrini parla di come sia cambiato il Mantova: «Rispetto all’anno scorso vedo una squadra che non ricorre ai lanci lunghi ma preferisce giocare palla a terra. Questo è molto positivo secondo me. Io stesso, per il mio modo di giocare, mi trovo meglio. Inoltre, penso che abbiamo ragazzi come De Francesco che danno equilibrio e sono funzionali a questo tipo di gioco. Vedo un gruppo carico, io per primo lo sono. Non vediamo l’ora che inizi il campionato, non ce la facciamo più ad allenarci e basta (ride)».

Chiediamo a Matteo quali indicazioni ha dato l’amichevole col Castiglione: «Che siamo forti – risponde senza esitazioni – . Siamo una grande squadra e questo sarà il nostro campionato. C’è una consapevolezza che cresce giorno dopo giorno. Abbiamo dimostrato di giocarcela anche con squadre più forti come Sudtirol e Vicenza. Questo significa che non dobbiamo aver paura di nessuno. Quanto a me – conclude – , mi sento come un nuovo acquisto. Cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata… riconcessa».