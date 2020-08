Basket A2 f – MantovAgricoltura: Ruffo, Bernardoni e Petronio confermate nel roster

SAN GIORGIO Il roster della MantovAgricoltura per la stagione 2020/2021 va componendosi con tre importanti conferme di Elisa Ruffo (pivot, classe 1993), Ilaria Bernardoni (guardia, 1993) e Cristiana Petronio (ala, 1999). Ilaria e Cristiana, approdate in biancorosso nella stagione 2018/19, hanno conquistato, nel loro primo anno sangiorgino, la Serie A2 e disputato, nella stagione appena trascorsa, il secondo campionato nazionale sempre con la casacca del club mantovano. Elisa, veterana di lungo corso, è arrivata a San Giorgio nel 2015. La pivot di origini veronesi è stata, infatti, una delle protagoniste dell’escalation degli ultimi cinque anni che ha portato la società mantovana dalla Serie C fino all’attuale A2. Altri tre importanti nomi che si aggiungono come detto al roster ormai quasi definitivo affidato a coach Borghi, del quale faranno parte, come è noto, altre due veterane quali Antonelli e Monica, le confermate Bottazzi, Pastore e Pizzolato e le new entry Llorente, Gatti e De Marchi. La serie A2 femminile partirà il 4 ottobre.