Calcio 3ª Categoria Re – Rapid Viadana in paradiso: la vittoria sul Reggio vale la promozione in Seconda

Dosolo La Rapid Viadana batte il Reggio Calcio in rimonta nella finale play off e sale in Seconda Categoria. Al fischio finale esplode la festa dei gialloneri sotto la tribuna dei tifosi. La cronaca. Al 3’ c’è il cross dalla destra di Bonesi per Barbiani, ma il difensore spinge leggermente l’avversario e l’arbitro fischia fallo. Il Reggio risponde con una punizione di Schillaci che attraversa tutta l’area di rigore, ma non trova la deviazione vincente di un compagno. All’8’ Gallinari tenta il cross dalla destra, ma la palla è troppo debole e Cipollini para senza problemi. Al quarto d’ora la punizione di Schillaci è deviata in angolo; dagli sviluppi lo stesso attaccante schiaccia di testa, ma non trova lo specchio della porta. Al 20’ si fa vedere la Rapid con l’imbucata di Carnevali per Bassi, ma Prandi intuisce e anticipa l’attaccante. La partita non decolla ed entrambe le squadre, dopo i vari assalti iniziali, si fanno vedere sporadicamente in attacco. Al 43’ ecco la prima vera occasione della partita per il Reggio: Schillaci imbuca per Gallinari tra le linee e l’attaccante, a tu per tu con Cipollini, prova il tocco sotto, ma la palla sbatte sulla traversa.

Nella ripresa, dopo la solita girandola di cambi, il Reggio la sblocca al 60’ con una galoppata di Xhelili che batte Cipollini: sfera che finisce la corsa nell’angolino sinistro. Nemmeno il tempo di tirare un sospiro e la Rapid pareggia con l’incornata vincente di Bassi. Al 76’ i dosolesi sferrano il colpo del ko con Flisi, che approfitta di uno svarione difensivo e spiazza Prandi con un tiro ad incrociare.

«E’ stata una partita complicata – afferma mister Galati – il cuore di questi ragazzi è andato oltre le assenze. Faccio loro i complimenti per averci messo tutto e per averla ribaltata. Questa è una vittoria di squadra e di società, meritata. La Seconda? Ne parleremo più avanti, ora andiamo a festeggiare. Ma ci faremo trovare pronti».