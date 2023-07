Al Teatro Sociale tutte le stelle di Mantova Live Theatre

Mantova Torna anche per la stagione 2023/2024 Mantova Live Theatre, la rassegna teatrale interamente curata da Mister Wolf, al Teatro Sociale di Mantova.

Dopo le anticipazioni del 2024, con le date di Teresa Mannino in programma dal 14 al 18 febbraio e Luca Ravenna, atteso per il 13 gennaio, oggi Mister Wolf presenta gli spettacoli in cartellone per l’autunno e l’inverno di quest’anno.

Sarà una stagione ricca, che vede il primo appuntamento fissato per il 4 novembre, con il nuovo spettacolo di Marco Travaglio. “I migliori danni della nostra vita” racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi cinque anni di storia italiana. Lo spettacolo è realizzato da Loft Produzioni. L’11 novembre arriva al Massimo cittadino “Mortina”, un musical che farà morire dal ridere, tratto dalla fortunata serie di Barbara Cantini. Si farà visita a Villa Decadente, conoscendo da vicino l’esuberante Mortina, bambina zombie che, assieme ad altri personaggi, accompagnerà il pubblico lungo un’ incredibile avventura. Lo spettacolo prevede una doppia replica, alle 15.30 e alle 18.30.

Il 17 novembre salirà sul palco mantovano Filippo Caccamo con “Tel chi Filippo”: una proposta comica e molto di più. Uno show che prende le mosse dal mondo della scuola e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata.

Il 25 novembre, “Forza Venite Gente – Il Musical”. La trama, incentrata sulla figura di San Francesco, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli. La Produzione Soni propone una nuova versione rinnovata nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento in occasione del suo quarantennale (1981-2021). Tanto da riportare la commedia musicale alle atmosfere di un vero e proprio musical di immagine nord-europea, rimanendo però profondamente ancorata alla maestosità di una figura, quella del patrono d’Italia, che nel mondo è icona della cultura apostolica ed emblema della spiritualità cattolica.

A dicembre, il 9, Chiara Francini e Alessandro Federico daranno vita a “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Alessandro Tedeschi. Questa commedia è una favola tragicomica che racconta cosa comporti vivere in coppia. Fo e Rame descrivono la situazione in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici, raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile e rappresentando uno degli spettacoli più popolari in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente. La pièce è prodotta da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni.

E il 10 alle 17.30 La Compagnia della Corona porterà in scena “La famiglia Addams – Commedia musicale d’altri tempi”. Un grande classico che farà divertire grandi e piccini, una serata indimenticabile da vivere con tutta la famiglia.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono già disponibili su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Sociale negli orari di apertura. Informazioni su: www.mantova-live.it.