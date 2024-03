Calcio 3a Categoria – Pegognaga, la 3ª è già matematica. E patron Panizza si è dimesso

Pegognaga Lo Sporting di Tarantolo con la sconfitta incassata domenica per 5-2 a Gonzaga nel derby con la Dinamo ha avuto la certezza matematica di retrocedere in Terza categoria, dopo una sola stagione in Seconda: gli scoiattoli sono ancora fermi al palo nel girone O mantovano, domenica prossima ospitano la Roverbellese e domani affronteranno a Volta la Voltesi per il recupero della giornata numero 23. «Il ritorno nella categoria inferiore non è una sorpresa – afferma il presidente Luigi Panizza -, sapevamo che sarebbe stata, per quanto ci riguarda una stagione dura, difficile, da parte mia ho già dato le mie dimissioni, ci sarà dunque un nuovo presidente al quale toccherà programmare per il futuro, per la prossima stagione. Il nostro obiettivo era quello di potercela giocare con tutte le avversarie, il nostro obiettivo ora è quello di giocarcela sino al termine della stagione regolare, a Gonzaga il 2-0 a nostro favore è giunto sin troppo presto, ma i nostri avversari hanno dovuto sudare per metterci sotto, anche se alla fine i valori delle due compagini sul campo si sono evidenziati, comunque nel primo tempo lo Sporting ha fatto la sua degna figura».