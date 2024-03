Volley, Prima/Seconda Divisione f – Linea Saldatura fa il bis. Ai play off vanno Borgo, Rivalta, Goito, Levata, Intermedia e Gs

Mantova Nei play off di Prima Divisione, ancora un successo in trasferta per la Linea Saldatura Pallavolo Mantova: dopo il colpo in casa della Davis, quello sul Borgo Virgilio. Nei play out il doppio successo ha consentito al Solferino di portarsi in vetta. Le collinari prima hanno piegato la Rivarolese, poi hanno bissato a Viadana con il Conad Geofarm. Colpo della Piccola Atene sul San Lazzaro.

In Seconda si è chiusa la stagione regolare. Ai play off vanno le prime sei: Borgo Virgilio, Rivalta, Goito, Ferris Levata, Intermedia e Gs Universal. Piubega, sconfitto dall’Intermedia per 3-0, è rimasto fuori proprio all’ultimo dai play off. Festeggia invece il Medole che con questi 3 punti è rientrato nei giochi. Fondamentale per restare in griglia il punticino strappato dal Gs Universal al tie-break nel match con La Piccola Atene. Ora spazio appunto alla seconda fase: i play off inizieranno da lunedì prossimo. Tre saranno le squadre promosse in Prima Divisione. Le altre sei compagini disputeranno invece la Coppa Mantova.

Prima Divisione f Play off 2ª giornata

Borgo Virgilio-Linea Saldatura 0-3 (20-25, 16-25, 19-25).

La classifica Play off Linea Saldatura Pall. Mantova p.ti 6; Davis 3; Laminciotecnica Castellucchio, Borgo Virgilio, Pizzeria 80 Voglia Porto 0.

Play out 2ª giornata Conad Geofarm-Solferino Corte Dei Bicchi 0-3 (rec. 14-25, 15-25,11-25); San Lazzaro-La Piccola Atene 1-3 (27-25, 23-25, 15-25, 25-27); Solferino Corte Dei Bicchi-Rivarolese 3-1 (29-27, 25-14, 24-26, 25-20).

La classifica Play out Solferino p.ti 6; Piccola Atene e Rivarolese 3; San Lazzaro e Geofarm 0.

Seconda Div. f – Ultima giornata

Asolarem-La Piccola Atene 2-3 (rec. 23-25, 25-23, 19-25, 25-18, 9-15); Ferris-Goito 3-2 (17-25, 23-25, 25-23, 25-19, 15-8); Intermedia-Piubega 3-0 (25-19, 25-13, 25-19); Avis-Borgo Virgilio 1-3 (20-25, 22-25, 30-28, 17-25); Rivalta-Asolarem 3-0 (25-6, 25-11, 25-9); La Piccola Atene-Gs Universal 3-2 (18-25, 17-25, 25-23, 25-19, 15-9); San Lazzaro-Ostiglia 3-2 (19-25, 18-25, 25-17, 25-11, 15-7)

La classifica: Borgo Virgilio p.ti 60; Rivalta 49; Goito 47; Ferris Levata 42; Intermedia 37; Gs Universal 35; Piubega 34; Ostiglia 29; La Piccola Atene e San Lazzaro 21; Castellucchio 11; Asolaremedello 10.