Calcio 3a Categoria – Petrassi: “Mantovana, questa prima vittoria testimonia la crescita”

Manto

Mantova Alla quarta giornata del girone virgiliano di Terza Categoria, la Mantovana ha conquistato il primo successo stagionale superando sul proprio campo la Robur Marmirolo con il punteggio di 3-2. Una vittoria importante per la formazione del capoluogo, che nel prossimo turno farà visita alla Sustinentese, anch’essa a quota tre punti. «Abbiamo perso le prime due partite contro La Cantera e Pomponesco perché dovevamo ancora assestarci – spiega l’allenatore dei biancorossi Aldo Petrassi – ma già nella terza gara, in trasferta con l’Union Team San Giorgio, si erano visti segnali di miglioramento, pur senza un risultato positivo. Contro la Robur questi progressi sono stati confermati: la squadra è giovane, ma domenica ha saputo reagire e ha mostrato un certo carattere. I frutti del lavoro cominciano a vedersi, ma non dobbiamo fermarci: serve continuare a crescere e migliorarci. Questo è il nostro obiettivo». Il tecnico invita però alla prudenza in vista della prossima sfida: «Dovremo prestare grande attenzione alla gara di Sustinente. Anche contro le formazioni del nostro livello – aggiunge Petrassi – dobbiamo essere concreti e dare continuità ai risultati, per proseguire il percorso di crescita intrapreso».

ARTICOLI CORRELATIDALLO STESSO AUTORE