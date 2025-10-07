Powerchair Hockey serie A1 – Macron Warriors, buona la “prima” a Udine. Catania segna 12 gol

Sabbioneta Per i Macron Warriors Sabbioneta trasferta vittoriosa nella prima giornata del campionato. La squadra lombarda, vice campione d’Italia, si è imposta sui Madracs Udine per 16-12. Un match che è stato uno splendido spot per il powerchair hockey. Una sfida combattutissima dal primo all’ultimo minuto con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto tenendo il ritmo gara sempre altissimo e dando spettacolo per tutti i 40 minuti di gioco. Un match spettacolare che conferma l’alto livello dei club che prendono parte al massimo campionato e la certezza di assistere, per tutta la stagione, a sfide appassionanti. È stata una partita combattuta fin dai primi secondi. I friulani hanno sorpreso subito gli avversari con un doppio vantaggio, ma Leonardo Catania, autentico trascinatore, ha tenuto a galla i suoi rispondendo colpo su colpo. A cinque minuti dalla fine del primo tempo, il Sabbioneta è passato in vantaggio con un’altra rete di Catania, seguita poi dai gol di Federigi e dallo stesso Catania (anche su rigore), portando il parziale sul 10-7. Nella ripresa, i Warriors hanno continuato ad attaccare e mantenere il ritmo alto. Ancora Catania, insieme a Jignea, Camponesco e ancora Federigi, ha contribuito a consolidare il risultato. I Madracs, mai domi, hanno tentato una rimonta guidati da uno strepitoso Schaublin (8 gol) e Zenhausem (4), ma non è bastato. Il match si è chiuso con una vittoria importante per i rossoblù, che partono con 3 punti e una prova di carattere. Prossimo appuntamento: il 23 novembre a Sabbioneta contro gli Skorpions Varese. Per il tabellino, 12 gol Catania e 2 Federigi. «Udine ci ha messo in difficoltà all’inizio, ma la reazione dei ragazzi è stata ottima. Abbiamo ribaltato il risultato e mostrato il nostro gioco. Il gruppo ha qualità e voglia di crescere», sono le parole di coach Fabio Merlino. «Dopo un avvio complicato – spiega bomber Catania – abbiamo saputo rimanere uniti, recuperare e vincere con carattere. Quest’anno il livello del campionato è molto alto e vogliamo continuare con la grinta e la tenacia che ci contraddistingue anche per i prossimi incontri. Complimenti a Udine per aver giocato una partita ai massimi livelli».