Pallavolo serie D f – Coach Luppi lascia la Piubeghese

PIUBEGA Novità in casa Piubeghese. Cristian Luppi lascia la conduzione tecnica della prima squadra, che anche nella prossima stagione sarà impegnata nella D femminile lombarda. Quando il torneo è stato interrotto per l’emergenza Coronavirus, la compagine del presidente Stefano Dall’Oglio era quartultima nel girone G con dodici punti.

«Lascio la squadra perchè ho impegni anche con il settore giovanile dell’Ngs Porto – spiega il tecnico Luppi – ma un aiuto sul vivaio al Piubega lo darò sicuramente. Ho lavorato qui per almeno cinque anni, dopo aver chiuso il mio rapporto con Volta Mantovana. A Piubega ho centrato per due volte la promozione in serie D e nell’ultima stagione, se il torneo fosse continuato, con ancora tante gare da disputare, avremmo sicuramente potuto migliorare la classifica. A Porto gestirò l’Under 15 e forse l’Under 13. Per quanto riguarda l’Under 17, potrebbe disputare anche la Prima Divisione, ma non è da scartare l’ipotesi che si possa acquisire il diritto di una serie D».