Calcio a 5 Serie A – Colpo Saviatesta: preso il laterale Moratelli dal Lecco

Mantova Il Saviatesta Mantova, neopromosso in Serie A, apre il mercato in entrata con un innesto di prospettiva e qualità. La società biancorossa ha infatti ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Lecco del laterale Enzo Moratelli, classe 2006, talento italo-brasiliano considerato tra i giovani più promettenti del futsal nazionale. Cresciuto nell’ABB in Brasile, Moratelli è stato portato in Italia proprio dal Lecco, con cui nel 2024 ha vinto la Coppa della Divisione e raggiunto la finale nazionale Under 19. Nell’ultima stagione, disputata in Serie A2 Élite, è diventato uno dei punti fermi della squadra lombarda, guadagnandosi anche la convocazione stabile nella nazionale azzurra Under 19 guidata dal commissario tecnico Vanni Pedrini. Corteggiato da diverse realtà, il giovane laterale ha scelto Mantova per la solidità e l’ambizione del progetto. Sotto la guida di coach Pino Milella, Moratelli potrà proseguire la propria crescita, portando velocità, tecnica e freschezza a un gruppo chiamato a misurarsi con le migliori formazioni italiane. «Sono felice di arrivare in una piazza così importante – le prime parole del nuovo acquisto – e non vedo l’ora di cominciare. Ringrazio la società per la fiducia e i tifosi per l’accoglienza». Il Saviatesta ha voluto ringraziare il Lecco C5, nella persona del direttore generale Marcello Maruccia, e la Lateral Management Company per la collaborazione nella buona riuscita del trasferimento.

L’“operazione Serie A” della società biancorossa era già iniziata con le conferme degli “eroi” della promozione: da capitano Leleco ai portieri Deidda e Casassa, dalle star brasiliane Wilde e Misael ai leader del gruppo Mascherona e Donadoni.

Il raduno della squadra è fissato subito dopo Ferragosto. L’esordio ufficiale avverrà nella Coppa della Divisione con due trasferte: il 13 settembre a Crema contro la Videoton e il 20 settembre a San Paolo d’Argon. Martedì prossimo, 19 agosto, verrà presentato il calendario della Serie A 2025/2026, in diretta su Sky Sport.