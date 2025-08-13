Calcio, coppa Italia: già venduti 500 biglietti per la partita di Venezia

MANTOVA – E’ iniziata ieri la vendita dei biglietti riservata ai tifosi del Mantova per la trasferta di sabato (ore 18) a Venezia. In palio il passaggio del turno in Coppa Italia e l’approdo ai 16esimi. Nella prima giornata sono andati a ruba 500 tagliandi riservati al settore ospiti. Ricordiamo che sarà possibile acquistare il proprio biglietto sul sito Vivaticket (al link veneziafc.vivaticket.it) o nei rivenditori Vivaticket autorizzati al costo di 23 euro (commissione inclusa) fino alle 19 di venerdì. I tagliandi riservati al settore ospiti non saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita.