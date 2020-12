Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta chiude l’anno con un pareggio: 4-4 col Petrarca

MANTOVA Il Saviatesta saluta il 2020 con un pareggio pirotecnico contro il Petrarca Padova: al NeoLù finisce 4-4, dopo quaranta minuti di gioco con emozioni a raffica. Il Mantova allenta così la crisi di risultati. Una squadra, quella biancorossa, che con grande determinazione ha tenuto testa ad un avversario ben organizzato, con elementi di qualità, tra cui spicca l’ex Parrel.

SAVIATESTA MANTOVA-SYN-BIOS PETRARCA 4-4 (2-2 p.t.)

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Suton, Hrkac, Petrov, Kuraja, B. Gumeniuk, Bueno, Gaspar, Micheletto, O. Gumeniuk, Ganzetti, Conti, Solosi. All. Despotovic

SYN-BIOS PETRARCA: Bastini, Alba, Fornari, Rafinha, Parrel, De Luca, Disarò, Piazza, Paganini, Joselito, Vitale, Boaventura, Morassi, Alves. All. Giampaolo

MARCATORI: 4’13” p.t. Petrov (M), 6’21” Fornari (P), 7’01” Parrel (P), 11’43” Petrov (M), 2’32” s.t. Petrov (M), 3’19” Parrel (P), 7’24” Joselito (P), 12’42” Suton (M)

AMMONITI: Bueno (M), Gaspar (M)

ESPULSI: al 17’13” del s.t. Gaspar (M) per somma di ammonizioni

NOTE: al 17’56” del p.t. Boaventura (P) fallisce un tiro libero, al 17’13” del s.t. Parrel (P) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Alex Iannuzzi (Roma 1), Simone Pisani (Aprilia) CRONO: Davide Plutino (Reggio Emilia)