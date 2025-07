Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta conferma i big, ritorno di fiamma per Vander Salas

Mantova Il Saviatesta è al lavoro per organizzare al meglio il ritorno in Serie A. Dopo la trionfale promozione ottenuta al termine della scorsa stagione, in casa biancorossa è già partita la programmazione per affrontare il massimo campionato nazionale di futsal con ambizione e concretezza. L’obiettivo principale della dirigenza virgiliana è il ritorno di Vander Salas, universale classe 1997 che tanto piace a mister Pino Milella e al ds Cristiano Rondelli: la trattativa con il Napoli è avviata. Nel frattempo, attorno al mercato mantovano sono circolate altre voci, in particolare riguardo a un possibile interessamento per due profili difensivi di spessore come Pierluigi Galliani e Gabriel Bondaruk Rinaldin. Galliani, in uscita dall’Italservice Pesaro, è finito anche nel mirino del MestreFenice, attualmente in vantaggio sulla concorrenza. Rinaldin, ex Olimpus Roma e già protagonista a Mantova nella stagione 2021-2022, ha detto addio al Cosenza a metà giugno. Tuttavia, fonti ufficiali del club virgiliano hanno smentito qualsiasi trattativa in corso con entrambi i giocatori, definendo queste voci infondate. Il mercato del Saviatesta resta per ora in stand-by: si muoverà con calma, puntando su innesti mirati e partendo dallo zoccolo duro che ha costruito la promozione. Sono già stati confermati elementi fondamentali come Misael, Mascherona, Leleco, Wilde, Donadoni, Casassa e Deidda. Almeno tre nuovi giocatori verranno inseriti in organico per ampliare le rotazioni e garantire a mister Milella un organico competitivo, pronto ad affrontare le difficoltà della Serie A. (Sem)