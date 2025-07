Rugby Mondiali U20 – L’Oasi Boschetto è pronta ad accogliere gli Azzurrini

Curtatone L’Oasi Boschetto è pronta ad accogliere un ospite d’eccezione: domani gli spazi della piscina estiva di Curtatone saranno infatti il luogo di relax scelto dalla Nazionale Maschile Under 20 di Rugby, impegnata stasera a Calvisano nel terzo match del Mondiale di categoria contro la Georgia. Gli Azzurrini, protagonisti di una delle edizioni più combattute ed emozionanti degli ultimi anni, hanno selezionato l’Oasi Boschetto come cornice ideale per una giornata interamente dedicata al recupero psico-fisico e al benessere, tra un match e l’altro. Lontano dalle tensioni della competizione e dai riflettori degli stadi, i giovani talenti del rugby azzurro troveranno a Curtatone un ambiente rilassante, immerso nella natura, dove rigenerarsi e ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni sportivi. La giornata sarà riservata alla squadra e rappresenta per il circolo un evento speciale da condividere idealmente con l’intera comunità.