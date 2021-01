Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta esonera Despotovic. Ipotesi Jeffe

MANTOVA All’indomani della sconfitta nel recupero contro il Signor Prestito Matera, il Saviatesta Mantova ha esonerato il tecnico Frane Despotovic. Fatali all’allenatore croato il terzo ko di fila (Aniene, Pesaro e, appunto, Matera), e un’involuzione generale della squadra, entrata in un vicolo cieco. Una decisione presa a malincuore dal patron Daniele Bruschi, che dopo una lunga riflessione, ha optato per la separazione con l’allenatore, comunicata ufficialmente ieri mattina.

«Una situazione difficile – spiega il direttore generale Cristiano Rondelli, che ha il patentino di allenatore e assumerà ad interim la guida della squadra nel prossimo impegno sabato contro il Sandro Abate Avellino – purtroppo in queste settimane Despotovic ha dato l’impressione di non avere più in mano la squadra. C’è molto rammarico, avrebbe dovuto forse chiederci aiuto prima che fosse troppo tardi». Adesso il discorso si sposta anche sulla rosa: Despotovic ha voluto a Mantova diversi giocatori di origine slava (croati suoi connazionali, ma anche bosniaci e serbi), qualcuno in questi giorni potrebbe partire, anche se nel confronto avuto ieri sera tra la dirigenza e la squadra, nessuno ha, per ora, espresso il desiderio di lasciare la casacca biancorossa. Anche il tecnico ha invitato (vedi intervista sotto) i giocatori a restare a Mantova per conquistare la salvezza.

Parallelamente si aprirà la ricerca di un nuovo allenatore: le ricerche di Rondelli sono a tutto campo. Il nome che spunta in modo più insistente è quello di Jeffe, ovvero Jefferson Luis Zeni, ex giocatore e allenatore del Real Rieti. Jeffe aveva allenato i reatini nella stagione 2019/20, ma dopo la scomparsa della compagine laziale la scorsa estate, si era ritrovato senza squadra, accettando il ruolo, nel corso di questa stagione, di allenatore-giocatore della Spes Poggio Fidoni, società di C1 laziale. Il torneo è stato interrotto come tutti quelli di livello regionale causa Covid. Il tecnico brasiliano, 39 anni, è già stato contattato dalla società biancorossa: sarà forse lui l’erede di Despotovic, chiamato a salvare il Saviatesta Mantova dalla zona retrocessione, ormai sempre più vicina? Non è detto, perché, come sottolinea la società, non sarebbe l’unico profilo che si sta valutando. E accordi definitivi non ne sono stati presi. L’impressione, però, è che l’arrivo di un nuovo allenatore sia imminente, ma quasi certamente siederà in panchina soltanto dalla prossima settimana.