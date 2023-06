Al via “Volontariamente”, progetto dedicato ai giovani dai 15 anni in su

MANTOVA Torna “Volontariamente – Un’estate da Supereroe”, l’iniziativa promossa dalla Rete degli Informagiovani, dal Comune di Mantova, da Csv Lombardia Sud Est e dalla cooperativa Simpatria. L’obiettivo è quello di permettere ai giovani, dai 15 anni in su, di dedicare una parte del loro tempo estivo ad azioni di volontariato. «È un’esperienza di vita importante – ha sottolineato l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna – i giovani avranno a disposizione un’ampia scelta di proposte che potranno personalizzare secondo i loro interessi attraverso candidature trasversali». L’iniziativa è finanziata da Regione Lombardia, 70 mila euro che comprendono anche il progetto “18 Plus”. Per i giovani un’opportunità per mettersi alla prova e imparare a conoscere le proprie attitudini e competenze. «Il mercato del lavoro è sempre più alla ricerca di persone motivate, capaci di portare soluzioni e prendere decisioni», ha dichiarato Arianna Ansaloni, coordinatrice della Rete e operatrice Informagiovani del Comune di Suzzara, capofila del progetto al quale, lo scorso anno, hanno aderito circa 90 ragazzi. «I giovani, oltre a rappresentare il nostro futuro, sono il nostro presente ed è importante ricevere il loro contributo anche solo in termini di entusiasmo», ha ammesso Alessandro Guastalli, assessore al Welfare e alle Politiche giovanili del Comune di Suzzara. Il 9 e 10 giugno i primi due momenti orientativi, denominati “Out of Divano Days”, presso i comuni con un punto Informagiovani per presentare i progetti ai ragazzi. A Mantova, invece, appuntamento il 15 giugno dalle ore 10 alle ore 11.30 alla biblioteca Baratta.

Tiziana Pikler