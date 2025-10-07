Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta sfida la Roma nella capitale (ore 19)

Mantova Dopo la vittoria di venerdì scorso al PalaSguaitzer contro la CDM Genova, il Saviatesta torna in campo stasera nella capitale (inizio ore 19) per sfidare i padroni di casa della Roma nella terza giornata di campionato. «Mi aspetto una gara molto difficile – spiega mister Pino Milella -. Giocheremo in un campo piccolo, più congeniale a loro e contro una squadra esperta e navigata. In rosa hanno sia giocatori esperti che giovani di grande prospettiva. Lavorano insieme da anni, però rispetto allo scorso anno hanno avuto un piccolo ridimensionamento. Alcuni giocatori importanti, come l’ex capitano Dimas, hanno lasciato la squadra. Ma non sarà un problema perché possiedono grande caratura. Lo hanno dimostrato vincendo a Cosenza, ma anche perdendo ad Eboli solo negli ultimi minuti. Servirà spirito e orgoglio, non possiamo fare altrimenti. Per fare risultato dovremo commettere qualche errore in meno rispetto alle prime due giornate e migliorare condizione atletica e organizzazione. Il temperamento non manca».

Il successo di settimana scorsa ha rilanciato i virgiliani dopo il ko all’esordio con Genzano nella prima trasferta capitolina. «La squadra sta bene – assicura Milella – dal punto di vista del morale, sapevamo l’importanza della sfida con il Genova. E’ stata dura, ma siamo riusciti a far valere le nostre doti: spirito di squadra e carattere. Non eravamo e non siamo tutt’ora al massimo, però siamo riusciti a conquistare tre punti importanti. Dopo Roma avremo subito un’altra partita venerdì in casa contro il Sandro Abate. Sappiamo che la Serie A è un campionato impegnativo, ma il morale è alto. Speriamo di disputare una bella gara. Nello spogliatoio si respira un’aria positiva. Sappiamo di dover crescere ancora sia dal punto di vista del gioco che della condizione fisica, ma si migliora solo giocando. Al tempo stesso sarà importante gestire bene le energie per questi incontri ravvicinati».

Per la sfida nella capitale saranno tutti a disposizione tranne il portiere Casassa. «Ha avuto un infortunio muscolare durante l’ultima partita – spiega il mister – stiamo aspettando il responso dell’ecografia. Di sicuro salterà anche la gara di venerdì con il Sandro Abate. Ma sono tranquillo perché so di poter contare su Deidda che ha fatto bene». «Abbiamo analizzato la gara con il Genova – conclude Milella – la squadra ha concesso tante occasioni in ripartenza, sbagliando alcuni appoggi facili e forzando certe giocate. Questi errori non possiamo commetterli a Roma».