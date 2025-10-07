Calcio – Turno di campionato per la Juniores

Mantova Turno infrasettimanale nel campionato Juniores Provinciale, che questa sera propone la 15ª giornata (quarta in ordine cronologico) con tutte le partite in programma alle 19.30, tranne Union Colli Morenici-River, che inizierà alle 20. La capolista Gonzaga, ancora a punteggio pieno dopo tre giornate, cerca la quarta vittoria consecutiva ricevendo il Porto, reduce dal pareggio a reti bianche con la Rove. Trasferte insidiose per le prime inseguitrici: la Ceresarese fa visita a La Cantera, che proprio sabato ha messo il primo punto in classifica; mentre la Voltesi è attesa da un impegno difficile sul campo della Serenissima, desiderosa di riscattare la sconfitta di misura rimediata nell’ultimo turno con la Cere. Trasferta delicata anche per il Segnate, quarto a quota 5, ospite di un Borgo Virgilio in cerca di rilancio. La Mantovana farà visita all’Ostiglia in un confronto che mette in palio punti pesanti per uscire dalle retrovie. Chiude il programma della serata Pegognaga-Roverbellese, scontro diretto tra due formazioni ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

La 15esima giornata

Gonzaga-Porto 19.30

La Cantera-Ceresarese 19.30

Ostiglia-Mantovana 19.30

Borgo Virgilio-Segnate 19.30

Serenissima-Voltesi 19.30

Pegognaga-Roverbellese 19.30

Union Colli Morenici-River 20.00

Riposa: Quistello