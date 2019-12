Tamburello – Regalo Fipt alla scuola di Pegognaga

Pegognaga L’Istituto Comprensivo di Pegognaga, in particolare la professoressa Claudia Caramaschi, insegnante di educazione fisica nelle scuole elementari, ha chiesto al Comitato Provinciale di Mantova una decina di tamburelli per far giocare i ragazzi in uno sport che si pratica nelle palestre scolastiche di Pegognaga ormai da una decina di anni.

Il presidente Rizzi ha prontamente risposto all’appello e il presidente regionale Enzo Cartapati, delegato dallo stesso Rizzi, ha consegnato i dieci tamburelli alla professoressa Caramaschi e ai ragazzi entusiasti che li hanno subito imbracciati e si sono messi a giocare.