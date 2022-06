Rugby serie C – Micro-B, promossi in prima squadra i giovani Contini, Tosini e Caletti

Casalmoro La rosa del Micro-B del Chiese si arricchisce di 3 profili di valore. Dal settore giovanile vanno a integrare il pacchetto di mischia i prima linea Mattia Contini e Alessandro Tosini e il terza linea Andrea Caletti. Li descrive così Daniele Ravazzolo, tecnico degli avanti di Senior: «Sono 3 giocatori molto diversi tra loro ma tutti con qualità importanti. Caletti è un terza linea, placcatore devastante e ottimo saltatore in touche. Contini e Tosini avranno un inserimento più lento perché per motivi di età non potranno giocare subito in prima linea, però entrambi hanno qualità per guadagnarsi un buon minutaggio in altri ruoli. Al giorno d’oggi le prime sono merce rara, e avere in squadra due giocatori del loro potenziale è una sfida interessante». Intanto proseguono gli allenamenti. «Fino alla fine di luglio – spiega il coach – ci alleneremo due volte settimana. Con gli altri membri dello staff ci stiamo concentrando su tecnica individuale e lavoro atletico».