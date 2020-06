Calcio a 5 Serie A – Kaos e Pedrini sempre più vicini. Leleco può seguire Milella a Verona

MANTOVA Dopo l’addio di Pino Milella il Kaos Mantova è vicino a chiudere con il nuovo allenatore. Al 99% sarà Vanni Pedrini a guidare il Kaos in Serie A dalla prossima stagione. Le sirene veronesi hanno costretto la società virgiliana ad un’imminente rivoluzione: però presto si rimetterà in moto la macchina. Il dg Rondelli è pronto a rinnovare profondamente l’organico. Tre giocatori d’esperienza: un portiere, un difensore centrale e un pivot, attorniati da giovani. «Vogliamo giocatori motivati e che abbiano voglia di giocare. Noi siamo in Serie A – spiega Rondelli – avremo una squadra all’altezza. Partiremo con un profilo basso, come abbiamo sempre fatto, puntando a mantenere la categoria. Con Pedrini ci sentiamo tutti i giorni e abbiamo le stesse vedute». In questi giorni saranno limati gli ultimi dettagli e poi sarà messo nero su bianco. Probabilmente già in settimana arriverà l’ufficialità. Leleco potrebbe riabbracciare mister Milella e Manzali a Verona.