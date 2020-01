Rugby Top 12 – Arriva Calvisano: l’Im Exchange Viadana cerca l’impresa

Viadana L’Im Exchange Viadana inaugura il nuovo anno con il derby lombardo. Allo stadio Zaffanella (ore 15) andrà in scena una delle sfide più sentite, quella ai Campioni d’Italia di Calvisano. Il grande “Clasico” giallonero che il Viadana vorrebbe far suo per iniziare al meglio il 2020 e risalire la classifica. La formazione di Massimo Brunello non ha bisogno di presentazioni, essendo arrivata in finale scudetto nelle ultime sei edizioni del massimo campionato italiano, trionfando in quattro occasioni. Arbitrerà l’incontro Matteo Liperini di Livorno, assistito da Manuel Bottino di Roma e Lorenzo Imbriaco di Bologna, quarto uomo Francesco Renzi di Parma.

La squadra comandata da Victor Jimenez, seppur consapevole che il match sarà molto duro, è determinata a riscattarsi dalla sconfitta subita a Rovigo a fine 2019. «Affronteremo una squadra consistente – afferma coach Jimenez, che rientra dalla squalifica – piena di giocatori d’esperienza e di giovani promettenti. In settimana abbiamo lavorato molto, soprattutto sugli errori individuali che a Rovigo non ci hanno permesso di portare a casa la partita. Inoltre abbiamo provato altre soluzioni, con Apperley mediano d’apertura e Ceballos centro. Si tratta per lo più di una scelta strategica, per provare a mettere più velocità sui tre quarti. Anche nel reparto degli avanti abbiamo fatto qualche cambio per dare più movimento al gioco. Mi aspetto una gara con molto ritmo». La Kawasaki Robot affronta la trasferta di Viadana, con qualche infortunato delle battaglie di Challenge e con Davide Zanetti ancora fermo per la squalifica rimediata nella partita interna con il Leicester.

«Con Viadana è un derby sempre molto sentito e per la nostra classifica è una tappa importante – ha dichiarato il tecnico del Calvisano Brunello al termine dell’ultimo allenamento – Veniamo da due prestazioni buone ma non ottime e questo deve essere una motivazione ulteriore per migliorare. Viadana vale senz’altro di più dell’attuale posto occupato in classifica, visto il gioco messo in mostra e le due vittorie sfuggite ma praticamente già fatte. Inutile dire che il nostro approccio al match dovrà essere perfetto e la concentrazione massima per tutto l’incontro perché Viadana è in grado di battere chiunque come ha dimostrato con Rovigo in Coppa Italia».