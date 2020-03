Coronavirus, 22.264 i positivi in Lombardia. Di questi 723 sono mantovani (87 più di ieri)

MILANO – In Lombardia i positivi al Coronavirus continuano a crescere in maniera esponenziale: ad oggi, 20 marzo, sono arrivati a 22.264, 2.380 in più rispetto al giorno prima. In provincia di Mantova, secondo i dati diffusi dalla stessa Regione, sono 723, + 87 (dati che possona essere poi sensibilmente corretti dal bollettino della Prefettura). Ancora in testa rimane Bergamo con 5.154 positivi (+509) e di seguito Brescia con 4.648 (+401); Cremona 2.392 (+206); Lodi 1597 (+69); Monza Brianza 816 (+321); Pavia 195 (+95). Poi c’è Milano che registra un innalzamento dei pazienti Covid di 526 unità arrivando ad un totale di 3804.

“Putroppo sono ancora troppi e questo non va bene – afferma l’assessore al Welfare Giulio Gallera -. L’aumento continuo dei positivi sono, probabilmente, il risultato del week end folle vissuto prima del decreto emanato dal governo l’11 marzo. I respiratori e tutto il resto dei preisidi (come le mascherine) arrivano con il contagocce nonostante ci siano ogni giorni nuovi posti letto in terapia intensiva. Come del resto stanno arrivando nuovi medici. Attraverso una piattaforma ad oc abbamo valutato 3400 domande di medici e infermieri e a breve verranno inviati ai vari ospedali lombardi 140 nuovi medici. Chiudo con una notizia positiva, un bimbo di soli 40 giorni, nato all’ospedale di Lecco, positivo al Covid, oggi è stato dimesso guarito. Una notizia, questa, che ci fa sperare”.