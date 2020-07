Rugby Top 12 – Il centro Quintieri si presenta: “Un sogno giocare a Viadana”

VIADANA Era stato annunciato un paio di settimane fa, ma ieri vi è stata l’ufficializzazione con tanto di foto nella sede del Viadana. Il centro Leonardo Quintieri nella prossima stagione vestirà il giallonero. Nato a Genova il 26/07/1998, è cresciuto come giocatore a Recco. Ha partecipato all’accademia zonale di Torino per 3 anni, poi è stato selezionato per l’accademia nazionale Ivan Francescato, che ha frequentato per una stagione sportiva giocando in serie A. L’anno successivo si è trasferito a Verona in serie A, ottenendo la promozione in Top 12. Il ds Alberto Bronzini lo presenta così: «Ci siamo concentrati su un ragazzo giovane, giocatore di impatto, tosto in difesa e interessante come prospetto. Talento sul quale si può lavorare e ottenere risultati. La scelta del club riguardo lo staff tecnico è indirizzata allo sviluppo dei giovani che abbiamo in squadra». «Sono molto contento – afferma Quintieri – di aver colto questa importante occasione, perché fin da piccolo, giocando a Recco, ho sempre guardato con ammirazione le squadre del Viadana che affrontavamo. E’ sempre stato un mio sogno vestire questa maglia fin da quando venni qui a disputare la finale del campionato di serie A con il Recco. Avevo 16 anni e avevo giocato forse la mia prima partita importante qui a Viadana, un club con una squadra molto ostica da affrontare, con grande storia e grandi progetti. Penso che sia un posto che possa valorizzare un ragazzo giovane e ho deciso di venire in riva al Po per provare a giocarmi il posto in squadra. Voglio dare il meglio di me stesso e impegnarmi sempre al massimo. Sono contento dell’opportunità e ringrazio il Viadana per questa possibilità che mi ha dato». Per quanto riguarda altre conferme in giallonero, a breve il terza linea Nicholas Gelati, in pratica fermo tutta la stagione scorsa per la rottura del crociato, dovrebbe firmare il rinnovo.