Calcio a 5 Serie A – Rondelli: “A Ostia vittima di un agguato vile e vergognoso”

MANTOVA Il dg del Saviatesta Mantova, Cristiano Rondelli, racconta il brutto episodio avvenuto al termine della sfida di sabato sera a Ostia. Suona la sirena, il Mantova vince 6-3 dopo una partita vibrante. Rondelli esulta, ne ha tutto il diritto. E poi… «Un agguato vile e vergognoso – racconta il dirigente -. Sono tornato a casa con un dente rotto e 7 punti in bocca. Un loro dirigente, Andrea Trentin, è arrivato insultandomi e dicendomi che non potevo esultare. Il tempo di finire e mi ha dato una testata. Una cosa vergognosa. Mentre scendeva dalla tribuna e mi urlava contro di tutto, sentivo qualcuno che gli diceva di togliersi la tuta per non farsi riconoscere». A bordocampo nessuno ha visto, pare, se non i giocatori biancorossi. Omertà totale. «Gli arbitri hanno detto di aver visto qualcuno colto da malore». Ma c’è dell’altro: «Nelle immagini di Pmg – spiega Rondelli – hanno tagliato la parte finale. Della partita ci sono solo 23’: è stata vergognosamente tagliata». Ieri intanto la società laziale, in clamoroso ritardo, si è dissociata dall’episodio. «Il Todis Lido di Ostia Futsal condanna fermamente quanto accaduto ieri al termine della gara ed esprime la propria solidarietà al Mantova, in particolare al dg Rondelli. L’increscioso episodio non rispecchia il nostro modo di vivere lo sport e non rende giustizia alla nostra storia». La società virgiliana si è già mossa per vie legali. E’ stato dato mandato all’avvocato Diana di Bologna di avviare l’iter con la Procura Federale, allertando la Divisione per le indagini del caso. Numerosi i messaggi di solidarietà dal mondo del futsal italiano. «Mi hanno fatto davvero piacere. Mi hanno chiamato il presidente del Real San Giuseppe, l’ex vice presidente della Divisione Antonio Dario e gli ex Pino Milella e Leleco. Qualcosa di buono insieme l’abbiamo fatto».

Per il Saviatesta è già tempo di voltare pagina: domani sera la sfida a Pescara contro la capolista Acqua&Sapone. Società vigile sul mercato per un rinforzo di qualità. Intanto si lavora anche per la candidatura al bando di utilizzo del nuovo Palazzetto di Borgochiesanuova (da presentare entro il 12 gennaio).