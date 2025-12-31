Calcio a 5 Serie A – Rondelli: “Il Saviatesta è vivo, la lotta salvezza più avvincente che mai”

Mantova Il pranzo di Natale non è andato indigesto al Saviatesta. Contro l’Active Network la squadra di coach Milella ha lottato con le unghie e con i denti, rispondendo colpo su colpo ai laziali e strappando un pareggio che ha posto fine al digiuno di punti lungo 7 turni. Un punto prezioso, quindi, ma che non accontenta il dg Cristiano Rondelli: «Potevano essere tre, ma va detto che abbiamo affrontato una formazione tosta, ben messa in campo e brava a difendere. Noi, al contrario, concediamo troppi gol e ci troviamo troppo spesso a rincorrere. Nonostante le nostre qualità, facciamo anche fatica a costruire e contro squadre chiuse non solo diventiamo sterili, ma subiamo pure le ripartenze avversarie. La Serie A ci ha già impartito una lezione: appena sbagli, la paghi caro». La fortuna dei biancorossi è quella di essere ancora nel vivo della lotta salvezza, nonostante il ruolino di marcia negativo: «La bagarre è incredibile, con risultati davvero imprevedibili, come vediamo ad ogni giornata – osserva Rondelli -. Siamo tutte lì: noi, Came, Cosenza, Capurso, Pomezia. Tutte si giocano la salvezza in due punti. Con queste squadre ci mangiamo punti l’un l’altra, per cui dovremo essere bravi a fare dei colpi contro avversari di alta classifica. Magari già contro la Sala Consilina, anche se si tratta di un’altra corazzata». Prima del giro di boa, i virgiliani se la vedranno venerdì fuori casa a Salerno e poi sabato 10 gennaio al PalaSgu contro il Capurso. «Metterei la firma per fare 4 punti – ammette senza remore il dg -. Per quello che si è visto potrebbero anche essere 6, come 0. Purtroppo sappiamo che il confine tra una vittoria e una sconfitta è labile in questo torneo. Prendiamo la partita con Napoli: per noi è stata lo spartiacque. È arrivata una scoppola che ha segnato il nostro destino. Se avessimo vinto, oggi avremmo forse 7-8 punti in più in classifica e parleremmo di altro. Il punto con l’Active dice però che siamo vivi e possiamo ancora recuperare».

Il neo-acqusito Achilli ha dato cambi importanti nell’ultima partita, consentendo alla squadra di arrivare lucida al momento del power play, sfruttato al meglio: «Il ragazzo ha fatto una bella partita. Ci servono cambi così – nota Rondelli -. Moratelli e Casassa sono ufficialmente sul mercato e dovremo sostituirli. Non ha senso comprare tanto per comprare: dobbiamo mantenere l’ossatura della squadra e inserire delle pedine utili alla causa. Ad ora è complicato, non si trova nulla». Il dg commenta infine il livello del campionato: «Il girone di andata ha dimostrato la difficoltà di questa serie A. Si tratta di un torneo estremamente livellato verso l’alto, in cui una qualunque squadra di A2 prenderebbe 15 gol a partita, ma dove si può vincere o perdere con chiunque. Seguo da anni la massima divisione e mai mi è capitato di vedere un campionato così avvincente – conclude il dg biancorosso -. Per questo dobbiamo crederci, non facendo tabelle, ma provando a fare risultato con tutti».