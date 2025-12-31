Volley – Ngs Porto U18 in evidenza a Modena nella Winter Cup

Porto Mantovano L’Under 18 della Ngs Porto ha chiuso al 15° posto su 48 formazioni partecipanti alla Moma Winter Cup, svoltasi da sabato a lunedì a Modena, organizzata dall’Anderlini. Nella fase eliminatoria a gironi, le ragazze guidate da Nicola Bolzoni e Andrea Soldi hanno superato per 2-0 il Masi Volley Biotecnica e per 2-1 il Mondovì, battuto nuovamente – questa volta per 2-0 – anche nel match dei sedicesimi di finale. Negli ottavi, le atlete virgiliane hanno poi ceduto per 2-0 alla VolleyRo Cop Roma, formazione che si è aggiudicata il torneo Under 18, e con lo stesso punteggio a Volley Friends, altro club della capitale. Lunedì la Geofarm ha prima perso per 2-1 contro la Visette Settimo Milanese, per poi riscattarsi con un netto 2-0 sul Crema, vittoria che è valsa il 15° posto nella classifica finale.