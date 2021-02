Calcio a 5 serie A – Saviatesta, 0-6 a tavolino col Catania. Rondelli: “Valutiamo l’appello”

MANTOVA Niente da fare per il Saviatesta: ai biancorossi è stata inflitta una sconfitta a tavolino per 0-6 per la gara non disputata a Catania contro il Meta. I biancorossi avevano già chiesto il rinvio a causa della difficoltà a raggiungere via aereo il capoluogo etneo causa covid. Inoltre si era verificato un sospetto caso di positività (poi fortunatamente rientrato) che aveva convinto la squadra a non partire per Catania nemmeno con mezzi alternativi.

«Una vergogna – dice il direttore generale del Saviatesta Cristiano Rondelli -, il giudice sportivo non ha preso in considerazione la nostra emergenza covid, mentre in altri casi altre società sono state trattate in maniera molto più morbida. Valutiamo la possibilità di appellarci ulteriormente a questa decisione che noi riteniamo profondamente ingiusta».

Nella sentenza in giudice sottolinea: «L’obbligo di raggiungere il comune sede della gara di campionato il giorno prima della data fissata per la disputa dell’incontro. Dalla documentazione prodotta non si evince che siano stati posti in essere tutti i tentativi idonei, non ultimo ad esempio l’ipotesi di intraprendere il viaggio in treno o in autopullman, né risulta agli atti che sia stata inoltrata richiesta di spostamento della gara ad altra data». Ma almeno non c’è stata la beffa: nessun punto di penalizzazione nè ammende per i biancorossi. La società potrebbe sferrare altri due colpi sul mercato: nelle prossime ore ne sapremo di più.

Col Dosson 45’ dopo – Ufficializzato lo slittamento alle 20.45 della sfida del 9 gennaio in casa del Came Dosson. Domani sfida all’Acqua e Sapone.