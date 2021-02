Calcio a 5 serie A – Saviatesta alla riscossa: arriva il Matera

MANTOVA Il Saviatesta non ha ancora smaltito del tutto la rabbia per il beffardo e immeritato pareggio di martedì sera sul campo del Came Dosson, ma deve guardare avanti. Oggi pomeriggio al NeoLu (inizio ore 17) c’è un’altra grande sfida tutta da vivere contro il Matera, prima di tre gare interne nel giro di una settimana. Mercoledì prossimo arriva il Real San Giuseppe per il recupero della 9ª giornata e il sabato seguente match contro l’Eboli in diretta sulla Rai.

In casa biancorossa le antenne sono comunque sintonizzate sul match odierno col Signor Prestito, che è quinto con 12 punti di vantaggio sul Mantova, che a sua volta vorrebbe allontanarsi dalle sabbie mobili. Match tutto in salita per i virgiliani, che affronteranno una squadra in rampa di lancio, con elementi di qualità, su tutti Wilde, campione del mondo con il Brasile.

Il Saviatesta dovrà fare a meno degli squalificati Ganzetti e Titon, ma mister Jeffe non si fascia la testa. «Per noi ovviamente sarà una gara difficile – dice – ma abbiamo la possibilità di fare bene. C’è ancora molta rabbia in corpo per quello che è successo martedì sera, ma abbiamo dato un altro segnale al campionato». Il Mantova, sia contro l’Acqua&Sapone che con il Came, ha fatto vedere che un cambio di passo, rispetto al passato, c’è stato, ma non è ancora abbastanza. «Dobbiamo mantenere alta la concentrazione – afferma Jeffe – negli ultimi 5 minuti di gara spesso caliamo d’intensità e questo non va bene. Al di là dell’episodio del rigore, martedì sera in quei minuti dovevamo fare molto meglio». Il tecnico brasiliano dovrà fare in modo che gli ultimi arrivati possano calarsi subito nella nuova realtà: tra questi c’è Tiago De Bail che ha già dimostrato le sue qualità con un gran gol a Dosson. «E’ un giocatore esperto e a noi quello serviva. Nei momenti di difficoltà il suo contributo, e di Leo, può essere determinante». Rispetto al match di martedì sera Jeffe recupera capitan Danicic anche se non è al meglio. Lo stesso dicasi per Suton alle prese con un problema alla caviglia. Rientra anche Micheletto, uno dei giocatori più in forma insieme a Bueno.

Uno sguardo al campo e un orecchio anche a ciò che accade sugli altri campi: il derby romano Ostia-Aniene interessa molto da vicino.

Tommaso Bellini