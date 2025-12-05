Calcio a 5 Serie A – Saviatesta in caduta libera: la Came Treviso passa al PalaSgu (2-3)

Mantova Crisi Saviatesta. I virgiliani, orfani di Cabeça, crollano in casa contro la Came Treviso sotto gli occhi del tecnico del Mantova, Davide Possanzini. Ospiti padroni del campo nel primo tempo, conclusosi comunque sull’1-1. Nella ripresa la parità resiste e il Saviatesta si gioca il power play per provare a vincerla. Si rivela un’arma a doppio taglio: segna infatti la Came per il 2-3 finale. Sesta sconfitta di fila per i virgiliani.

Primo tempo a senso unico con il Mantova spaesato. Pronti-via e Casassa deve uscire a valanga per fermare un attacco della Came. Il portiere biancorosso respinge una conclusione di Ferreire e subito dopo si supera su Donin. Taurisano prova ad alleggerire la pressione con un colpo di testa alto. Ancora protagonista Casassa all’8’: il portiere è bravo a sbrogliare una situazione complicata. Viste le difficoltà, gli uomini di Milella cercano spesso il pivot. Sia Taurisano che Mascherona ci provano col piede perno ma non trovano la porta. Nonostante la sofferenza, il Mantova la sblocca. Leleco dribbla con un tunnel Ferreira e calcia di punta nell’angolo: 1-0. Casassa difende il vantaggio su Gargantini mentre Wilde, trovato solo in buona posizione, spara su Pietrangelo. Gli ospiti trovano allora il meritato pareggio: azione di rimessa, palla a Azzoni che di prima indovina l’incrocio. Nei minuti finali del primo tempo Casassa salva ancora i suoi, prima con un riflesso su Donin e poi d’istinto su Ferreira. Riposo. Casassa è subito impegnato nella ripresa e mette una pezza dove può. I virgiliani hanno però un sussulto. Pietrangelo respinge di piede su Wilde, poi è miracoloso sul sinistro all’incrocio di Misael. Cresce l’intensità del Mantova. Donadoni liberato da Taurisano spreca un’altra chance. È il preludio del gol. Caique ruba palla, triangola con Misael e riceve palla sul secondo palo per il 2-1. Si ristabilisce però subito la parità. Casassa respinge male su Bragantini e sul tap-in Viera è il più lesto. La partita entra nel vivo. Pietrangelo chiude in corner Misael, ribaltamento di fronte e Donin coglie la traversa. Ancora Donin va vicino al gol a 4’ dalla fine. Il Mantova opta per il power play e preme alla ricerca del gol vittoria, ma finisce per subirlo. Ferreira riconquista palla e segna a porta vuota. I biancorossi attaccano ma il risultato non cambia. Finisce 3-2 per la Came.