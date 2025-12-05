Calcio giovani: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE
13ª giornata, oggi ore 16
Bsv Garda-La Sportiva Ome
Castellana-Atletico Orsa Iseo
Castelleone-Cividate Pontoglio
Castiglione-Valcalepio (ore 16.30)
Cazzagobornato-Aurora Travagliato
Ciliverghe-Curtatone (ore 15.30)
Mario Rigamonti-Darfo Boario
Sported Maris-Verolese
Classifica: Curtatone e Ciliverghe 25, Darfo Boario 23, Cividate, Travagliato e Mario Rigamonti 22, Cazzago 21, Castellana 19, Sported Maris e Castiglione 18, Bsv Garda 14, Castelleone 12, La Sportiva Ome 8, Orsa Iseo 7, Valcalepio 5, Verolese 2
JUNIORES REGIONALE U19
13ª giornata, oggi ore 15
Carpenedolo-Castelvetro
Esperia-Bagnolese
Poggese-Asola
San Lazzaro-Orceana
Sirmione Rovizza-Voluntas
Soresinese-Pavonese
Sporting Club-Leoncelli
UT Marmirolo-Governolese (15.30)
Classifica: Poggese 28, Sporting 25, Pavonese 24, Castelvetro 23, Orceana 22, Leoncelli 20, Governolese, Asola e Voluntas 19, Carpenedolo 14, Esperia 13, Soresinese e Bagnolese 12, Marmirolo 11, Sirmione 10, S. Lazzaro 4
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
12ª giornata, oggi ore 16
Quistello-Segnate
Gonzaga-Sporting Pegognaga
Mantovana-Borgo Virgilio (ore 15)
Porto-Union Colli Morenici (ore 15)
River-Ceresarese (ore 16.30)
Roverbellese-Serenissima
Voltesi-La Cantera
Riposa: Ostiglia
Classifica: Gonzaga 27, Porto 25, Roverbellese 24, Mantovana e Ceresarese 21, Voltesi 19, Quistello 18, Borgo Virgilio 15, Serenissima, Ostiglia e Union Colli 13, River 10, La Cantera 7, Segnate 5, Sporting Pegognaga 3
ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL
13ª giornata, domani ore 10
New Team-Uso United
Voluntas-Accademia Prevalle
San Michele-Cazzagobornato
Passirano Camignone-Roncadelle
Real Dor Brescia-Montorf. Rovato
Rezzato-Aurora Travagliato
Sporting Chiari-Unitas Olympia
Desenzano-Castiglione (ore 11.45)
Classifica: Rovato 32, Voluntas 30, Desenzano 28, New Team 23, Travagliato 19, Real Dor Brescia 19, Rezzato 18, Prevalle 17, Uso United 16, San Michele 14, Unitas Olympia 13, Sporting Chiari 12, Roncadelle 10, Cazzago 6, Passirano 5, Castiglione 4
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
13ª giornata, domani ore 10
Suzzara-Arcetana (oggi ore 16)
Viadana-Castelnuovo (oggi ore 15)
Limidi-Mirandolese
Colombaro-Pavullo
Real Formigine-Cabassi U. Carpi
San Paolo-Lentigione
Sporting S.Ilario-Rubierese
Classifica: Lentigione 28, Viadana 27, Rubierese 25, San Paolo 20, Colombaro 15, Sporting S.Ilario 15, Real Formigine 14, Suzzara 11, Pavullo 10, Mirandolese 9, Arcetana 8, Limidi 8, Castelnuovo 7, Cabassi Union Carpi 5
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
15ª giornata, domani ore 10
Montorfano Rovato-Prevalle
Cellatica-Verolese
Orceana-Soncinese
Pavonese-Quistello (ore 15.30)
Castelverde-Castiglione
Ciliverghe-Gussago
Sporting Club-Sported Maris
Vighenzi-Valtrompia
Riposa: Pavoniana
Classifica: Cellatica 39, Vighenzi 32, Castiglione 30, Ciliverghe 28, Gussago 26, Sported Maris 25, Pavoniana 23, Valtrompia 22, Orceana 18, Soncinese 18, Rovato 17, Pavonese 15, Verolese 13, Prevalle 8, Quistello 7, Sporting Club 5, Castelverde 1
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
12ª giornata, domani ore 10
Medolese-Serenissima (oggi 14.30)
Curtatone-Asola
Borgo Virgilio-Mantovana
Pomponesco-La Cantera 1-3
Porto-Castellana
Rapid Olimpia-Polirone (oggi ore 16)
San Lazzaro-Sporting Pegognaga
Riposa: Voltesi
Classifica: San Lazzaro 31, Borgo Virgilio 30, Castellana e Voltesi 29, Curtatone 23, Porto e Asola 22, Rapid Olimpia 17, Serenissima 11, Polirone 9, Pegognaga 8, Medolese 7, La Cantera 6, Mantovana 3, Pomponesco 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
13ª giornata, domani ore 10
Castellana-Valcalepio Jr (oggi 17.30)
Castiglione-Gussago (oggi ore 18.30)
Ciliverghe-Concesio
Darfo Boario-Colognese
Porto-Città di Albino (oggi ore 15)
Desenzano-Sported Maris
Rezzato-Azzano
Pavoniana-Pavonese
Classifica: Città di Albino 31, Desenzano 27, Sported Maris 25, Castiglione 25, Valcalepio Junior 21, Ciliverghe 20, Colognese 19, Pavoniana 19, Castellana 18, Darfo Boario 17, Azzano 16, Pavonese 16, Gussago 12, Concesio 7, Porto 2, Rezzato 1
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16
12ª giornata, oggi ore 16
Quistello-UT Marmirolo
Gonzaga-San Lazzaro (ore 15)
Borgo Virgilio-Mantovana (ore 15.30)
Polirone-Rapid Olimpia (dom. 10.30)
River-Poggese (domani ore 10)
S.Egidio S.Pio X-Union Colli (ore 18)
Riposa: Cannetese
Classifica: Quistello e Marmirolo 24, Polirone 23, San Lazzaro 22, S.Egidio S.Pio X 20, Union Colli 18, Rapid Olimpia e River 15, Borgo Virgilio 13, Poggese 9, Cannetese 6, Gonzaga 3, Mantovana 0
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E
13ª giornata, domani ore 10
Cellatica-Castiglione (oggi ore 16.30)
Montorfano Rovato-Vighenzi
Concesio-Mario Rigamonti
Cortefranca-Gavardo
Darfo Boario-Ciliverghe
Valcalepio Junior-Travagliato
Voluntas Brescia-Valtenesi
Uso United-Palazzolo (mercoledì)
Classifica: Darfo Boario 33, Palazzolo 31, Vighenzi 26, Mario Rigamonti 24, Ciliverghe e Castiglione 21, Valtenesi 20, Concesio 18, Valcalepio Junior e Rovato 15, Voluntas Brescia 12, Cortefranca 11, Uso United 9, Gavardo 8, Cellatica 4, Travagliato 2
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
13ª giornata, domani ore 10
Asola-Unitas Olympia (oggi ore 15.30)
Casalpusterl.-S.Lazzaro (oggi 15.30)
Ripaltese-Porto (oggi ore 14.45)
Castellana-Pavonese (ore 11.15)
Pianenghese-Orceana
Rapid Olimpia-Codogno
Soncinese-Offanenghese
Sported Maris-Castelnuovo
Classifica: Castellana e S. Lazzaro 30, Sported Maris 26, Codogno e Orceana 25, Castelnuovo 22, Offanenghese 21, Soncinese e Pavonese 19, Rapid Olimpia e Ripaltese 16, Unitas Olympia 9, Asola 8, Porto 6, Pianenghese 4, Casalpusterlengo 3
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A
Recupero, oggi ore 16
Roverbellese-Medolese
Classifica: Sporting 33, La Cantera 26, S.Lazzaro 25, Curtatone 22, Voltesi 18, Roverbellese 16, Union Colli 15, Redondesco 13, Casaloldo e Cannetese 9, Medolese e Borgo Virgilio 3
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B
Recuperi, oggi ore 16
Pegognaga-UT Marmirolo
River-Polirone (martedì ore 19)
Classifica: Gonzaga 24, Pegognaga e Marmirolo 22, S.Egidio S.Pio X 21, Union Villa 20, River 15, Poggese 11, Piccoli Pirati 9, Serenissima 8, Quistello 3, Polirone 0
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
13ª giornata, domani ore 10
Desenzano-Castellana (oggi ore 15)
Voluntas-Aurora Travagliato
Uso United-Cazzagobornato
Breno-Mario Rigamonti
Castiglione-San Lazzaro (ore 11.15)
Darfo Boario-Ciliverghe
Palazzolo-Pavoniana
Vighenzi-Sported Maris
Classifica: Voluntas 29, Desenzano 28, Darfo Boario 24, Breno 24, Vighenzi 23, Rigamonti 20, Palazzolo 20, Pavoniana 20, Sported Maris 18, Ciliverghe 16, Castellana 15, Castiglione 9, Cazzagobornato 9, Travagliato 8, San Lazzaro 7, Uso United 0
GIOVANISSIMI U14 CHRISTMAS CUP
Quarti di finale, domani ore 10
Mantovana-Porto
Gonzaga-Rapid Olimpia A
Rapid Olimpia B-San Lazzaro
Poggese-Curtatone (da definire)
JUNIORES CREMONA
13ª giornata, oggi ore 15
La Piccola Atene-Canott. Baldesio
Acquanegra-Robecco d’Oglio (15.30)
CAMPIONATI CRER
Giovanis. U14 Re: 13ª g. (dom 10.30)
Luzzara-Viadana