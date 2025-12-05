Calcio giovani: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE

13ª giornata, oggi ore 16

Bsv Garda-La Sportiva Ome

Castellana-Atletico Orsa Iseo

Castelleone-Cividate Pontoglio

Castiglione-Valcalepio (ore 16.30)

Cazzagobornato-Aurora Travagliato

Ciliverghe-Curtatone (ore 15.30)

Mario Rigamonti-Darfo Boario

Sported Maris-Verolese

Classifica: Curtatone e Ciliverghe 25, Darfo Boario 23, Cividate, Travagliato e Mario Rigamonti 22, Cazzago 21, Castellana 19, Sported Maris e Castiglione 18, Bsv Garda 14, Castelleone 12, La Sportiva Ome 8, Orsa Iseo 7, Valcalepio 5, Verolese 2

JUNIORES REGIONALE U19

13ª giornata, oggi ore 15

Carpenedolo-Castelvetro

Esperia-Bagnolese

Poggese-Asola

San Lazzaro-Orceana

Sirmione Rovizza-Voluntas

Soresinese-Pavonese

Sporting Club-Leoncelli

UT Marmirolo-Governolese (15.30)

Classifica: Poggese 28, Sporting 25, Pavonese 24, Castelvetro 23, Orceana 22, Leoncelli 20, Governolese, Asola e Voluntas 19, Carpenedolo 14, Esperia 13, Soresinese e Bagnolese 12, Marmirolo 11, Sirmione 10, S. Lazzaro 4

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19

12ª giornata, oggi ore 16

Quistello-Segnate

Gonzaga-Sporting Pegognaga

Mantovana-Borgo Virgilio (ore 15)

Porto-Union Colli Morenici (ore 15)

River-Ceresarese (ore 16.30)

Roverbellese-Serenissima

Voltesi-La Cantera

Riposa: Ostiglia

Classifica: Gonzaga 27, Porto 25, Roverbellese 24, Mantovana e Ceresarese 21, Voltesi 19, Quistello 18, Borgo Virgilio 15, Serenissima, Ostiglia e Union Colli 13, River 10, La Cantera 7, Segnate 5, Sporting Pegognaga 3

ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL

13ª giornata, domani ore 10

New Team-Uso United

Voluntas-Accademia Prevalle

San Michele-Cazzagobornato

Passirano Camignone-Roncadelle

Real Dor Brescia-Montorf. Rovato

Rezzato-Aurora Travagliato

Sporting Chiari-Unitas Olympia

Desenzano-Castiglione (ore 11.45)

Classifica: Rovato 32, Voluntas 30, Desenzano 28, New Team 23, Travagliato 19, Real Dor Brescia 19, Rezzato 18, Prevalle 17, Uso United 16, San Michele 14, Unitas Olympia 13, Sporting Chiari 12, Roncadelle 10, Cazzago 6, Passirano 5, Castiglione 4

ALLIEVI REGIONALI U18 CRER

13ª giornata, domani ore 10

Suzzara-Arcetana (oggi ore 16)

Viadana-Castelnuovo (oggi ore 15)

Limidi-Mirandolese

Colombaro-Pavullo

Real Formigine-Cabassi U. Carpi

San Paolo-Lentigione

Sporting S.Ilario-Rubierese

Classifica: Lentigione 28, Viadana 27, Rubierese 25, San Paolo 20, Colombaro 15, Sporting S.Ilario 15, Real Formigine 14, Suzzara 11, Pavullo 10, Mirandolese 9, Arcetana 8, Limidi 8, Castelnuovo 7, Cabassi Union Carpi 5

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

15ª giornata, domani ore 10

Montorfano Rovato-Prevalle

Cellatica-Verolese

Orceana-Soncinese

Pavonese-Quistello (ore 15.30)

Castelverde-Castiglione

Ciliverghe-Gussago

Sporting Club-Sported Maris

Vighenzi-Valtrompia

Riposa: Pavoniana

Classifica: Cellatica 39, Vighenzi 32, Castiglione 30, Ciliverghe 28, Gussago 26, Sported Maris 25, Pavoniana 23, Valtrompia 22, Orceana 18, Soncinese 18, Rovato 17, Pavonese 15, Verolese 13, Prevalle 8, Quistello 7, Sporting Club 5, Castelverde 1

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

12ª giornata, domani ore 10

Medolese-Serenissima (oggi 14.30)

Curtatone-Asola

Borgo Virgilio-Mantovana

Pomponesco-La Cantera 1-3

Porto-Castellana

Rapid Olimpia-Polirone (oggi ore 16)

San Lazzaro-Sporting Pegognaga

Riposa: Voltesi

Classifica: San Lazzaro 31, Borgo Virgilio 30, Castellana e Voltesi 29, Curtatone 23, Porto e Asola 22, Rapid Olimpia 17, Serenissima 11, Polirone 9, Pegognaga 8, Medolese 7, La Cantera 6, Mantovana 3, Pomponesco 0

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

13ª giornata, domani ore 10

Castellana-Valcalepio Jr (oggi 17.30)

Castiglione-Gussago (oggi ore 18.30)

Ciliverghe-Concesio

Darfo Boario-Colognese

Porto-Città di Albino (oggi ore 15)

Desenzano-Sported Maris

Rezzato-Azzano

Pavoniana-Pavonese

Classifica: Città di Albino 31, Desenzano 27, Sported Maris 25, Castiglione 25, Valcalepio Junior 21, Ciliverghe 20, Colognese 19, Pavoniana 19, Castellana 18, Darfo Boario 17, Azzano 16, Pavonese 16, Gussago 12, Concesio 7, Porto 2, Rezzato 1

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

12ª giornata, oggi ore 16

Quistello-UT Marmirolo

Gonzaga-San Lazzaro (ore 15)

Borgo Virgilio-Mantovana (ore 15.30)

Polirone-Rapid Olimpia (dom. 10.30)

River-Poggese (domani ore 10)

S.Egidio S.Pio X-Union Colli (ore 18)

Riposa: Cannetese

Classifica: Quistello e Marmirolo 24, Polirone 23, San Lazzaro 22, S.Egidio S.Pio X 20, Union Colli 18, Rapid Olimpia e River 15, Borgo Virgilio 13, Poggese 9, Cannetese 6, Gonzaga 3, Mantovana 0

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E

13ª giornata, domani ore 10

Cellatica-Castiglione (oggi ore 16.30)

Montorfano Rovato-Vighenzi

Concesio-Mario Rigamonti

Cortefranca-Gavardo

Darfo Boario-Ciliverghe

Valcalepio Junior-Travagliato

Voluntas Brescia-Valtenesi

Uso United-Palazzolo (mercoledì)

Classifica: Darfo Boario 33, Palazzolo 31, Vighenzi 26, Mario Rigamonti 24, Ciliverghe e Castiglione 21, Valtenesi 20, Concesio 18, Valcalepio Junior e Rovato 15, Voluntas Brescia 12, Cortefranca 11, Uso United 9, Gavardo 8, Cellatica 4, Travagliato 2

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F

13ª giornata, domani ore 10

Asola-Unitas Olympia (oggi ore 15.30)

Casalpusterl.-S.Lazzaro (oggi 15.30)

Ripaltese-Porto (oggi ore 14.45)

Castellana-Pavonese (ore 11.15)

Pianenghese-Orceana

Rapid Olimpia-Codogno

Soncinese-Offanenghese

Sported Maris-Castelnuovo

Classifica: Castellana e S. Lazzaro 30, Sported Maris 26, Codogno e Orceana 25, Castelnuovo 22, Offanenghese 21, Soncinese e Pavonese 19, Rapid Olimpia e Ripaltese 16, Unitas Olympia 9, Asola 8, Porto 6, Pianenghese 4, Casalpusterlengo 3

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A

Recupero, oggi ore 16

Roverbellese-Medolese

Classifica: Sporting 33, La Cantera 26, S.Lazzaro 25, Curtatone 22, Voltesi 18, Roverbellese 16, Union Colli 15, Redondesco 13, Casaloldo e Cannetese 9, Medolese e Borgo Virgilio 3

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B

Recuperi, oggi ore 16

Pegognaga-UT Marmirolo

River-Polirone (martedì ore 19)

Classifica: Gonzaga 24, Pegognaga e Marmirolo 22, S.Egidio S.Pio X 21, Union Villa 20, River 15, Poggese 11, Piccoli Pirati 9, Serenissima 8, Quistello 3, Polirone 0

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

13ª giornata, domani ore 10

Desenzano-Castellana (oggi ore 15)

Voluntas-Aurora Travagliato

Uso United-Cazzagobornato

Breno-Mario Rigamonti

Castiglione-San Lazzaro (ore 11.15)

Darfo Boario-Ciliverghe

Palazzolo-Pavoniana

Vighenzi-Sported Maris

Classifica: Voluntas 29, Desenzano 28, Darfo Boario 24, Breno 24, Vighenzi 23, Rigamonti 20, Palazzolo 20, Pavoniana 20, Sported Maris 18, Ciliverghe 16, Castellana 15, Castiglione 9, Cazzagobornato 9, Travagliato 8, San Lazzaro 7, Uso United 0

GIOVANISSIMI U14 CHRISTMAS CUP

Quarti di finale, domani ore 10

Mantovana-Porto

Gonzaga-Rapid Olimpia A

Rapid Olimpia B-San Lazzaro

Poggese-Curtatone (da definire)

JUNIORES CREMONA

13ª giornata, oggi ore 15

La Piccola Atene-Canott. Baldesio

Acquanegra-Robecco d’Oglio (15.30)

CAMPIONATI CRER

Giovanis. U14 Re: 13ª g. (dom 10.30)

Luzzara-Viadana