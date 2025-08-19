Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, partenza a Genzano. Poi CDM e Roma

MANTOVA Presentati ieri in diretta su Sky i calendari della Serie A di Calcio a 5 2025/26: grande attesa per la neopromossa Saviatesta Mantova, desiderosa di capire quale sarebbe stato il cammino nel ritorno in massima categoria. Si sapeva che, in quanto matricola, la compagine biancorossa avrebbe avuto un inizio difficile, e i pronostici sono stati rispettati: i virgiliani cominceranno a Genzano contro una delle candidate alla vittoria finale. Poi la gara in casa col Cdm Genova e la trasferta di Roma, dirette concorrenti per la salvezza.

«Un calendario tutto sommato equilibrato – questo il giudizio del direttore generale mantovano Cristiano Rondelli -, anche il turno di riposo arriva alla settima, dunque proprio in mezzo alla stagione. Nel finale poi avremo diverse delle dirette avversarie per salvarci: Pomezia, Came, Active Network e Capurso sono nel rush finale e nel girone d’andata prevalentemente le giocheremo in casa. Un fatto importante, perché per costruire la salvezza bisogna mettere fieno in cascina specialmente nel girone d’andata». Chi vincerà lo scudetto? «Probabilmente sarà una lotta a quattro tra Catania, Napoli, Genzano e Eboli. Ma l’outsider potrebbe essere L84 Torino».