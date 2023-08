Calcio a 5 Serie A – Saviatesta senza pace. Rondelli: “L’accordo per il NeoLù a rischio… per mezz’ora”

MANTOVA Ancora grattacapi in casa Saviatesta, quando manca meno di una settimana al raduno della prima squadra di Serie A (lunedì prossimo alle 18). Pomo della discordia l’utilizzo del NeoLù, ora in gestione all’associazione High Five. L’accordo, che sembrava in dirittura, non è stato trovato. «Sono profondamente amareggiato per quello che sta accadendo – commenta il dg dei biancorossi Cristiano Rondelli – . Ho chiesto ai gestori mezz’ora in più per gli allenamenti, ma non sentono ragione di concedermela. Eppure, con l’uscita della Ginnastica Airone (che non usufruirà più dell’impianto, ndr), si sono “liberate” ben 15 ore: possibile non ci siano 30 minuti in più per noi? Capisco che non siamo i soli ad utilizzare la struttura e che vadano considerate le esigenze delle altre società, ma qui l’accordo rischia di saltare per un’inezia: mezz’ora appena. Ci rimetterebbe la nostra Under 19, al momento senza palazzetto. Mi auguro che qualcuno intervenga e si trovi una soluzione, altrimenti sarò costretto a cercarmi una nuova palestra».