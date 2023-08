Tennis Tavolo – Leo Mutti eliminato, Matteo al debutto in Repubblica Ceca

Olomouc (Rep. Ceca) Un successo e una sconfitta per l’Italia nel round 1 del singolare maschile del WTT Feeder Olomouc. A superare il turno è stato Andrea Puppo (n. 473 del ranking mondiale), che ha battuto per 3-0 (11-3, 11-9, 11-9) il difensore kazako Bakdaulet Akimali (n. 483). Nel round 2 oggi alle ore 10,05 affronterà il taipeano Wang Chen-You (n. 258). Il mantovano Leonardo Mutti (n. 400) è stato invece eliminato per 3-2 (7-11, 11-9, 6-11, 11-3, 3-11) dallo slovacco Adam Klajber (n. 460). Puppo ha dominato il primo parziale e nel secondo ha recuperato da 5-8 a 7-8 e dal 7-9 ha conquistato quattro punti consecutivi. Nella terza frazione è partito male (1-4), ma sull’8-8 si è procurato due match-point (10-8) e ha sfruttato il secondo. Mutti ha inseguito fin dall’inizio (2-4) e, nonostante una reazione da 3-7 a 7-8, non è riuscito a evitare la sconfitta. Dopo il cambio di campo, ha rimontato Klajber da 2-7 e 8-8 e dal 9-9 ha chiuso i conti. Lo slovacco è tornato a condurre (4-2) ed è sempre rimasto in vantaggio, incamerando il terzo parziale. Il quarto non ha avuto storia a favore del genovese, che alla “bella” si è aggiudicato il primo scambio e ha ceduto gli otto successivi, compromettendo le sue possibilità di vittoria. Il fratello Matteo Mutti (n. 249) è già al round 2 e oggi alle 10.05 sarà opposto allo sloveno Peter Hribar (n. 321). Nel doppio maschile nel round 2, decisivo per l’accesso al tabellone, Matteo Mutti e Daniele Pinto sfideranno alle 13.20 gli ungheresi Tamas Lakatos e David Szantosi. All’Omega Sport Center sono già ammessi ai tabelloni Giorgia Piccolin (n. 103), le mantovane Gaia Monfardini (n. 105) e Nicole Arlia (n. 146), Niagol Stoyanov (n. 120) e Daniele Pinto (n. 229).