Calcio a 5 Serie A – Saviatesta sfida il Petrarca al Neolù

MANTOVA Saviatesta, ora serve un cambio di rotta. Dopo le due sconfitte consecutive contro il Colormax a Pescara e il Came Dosson a Salsomaggiore, la squadra di mister Despotovic torna a giocare al NeoLù per affrontare il Petrarca Padova nell’ultima giornata del girone d’andata (ore 20). E’ un’altra gara in salita, almeno a giudicare dalla classifica: 20 punti e quarto posto per i veneti, 12 per il Mantova, nono, che però deve recuperare ancora tre partite.

Per i biancorossi non è certo un momento positivo: prestazioni altalenanti e risultati a singhiozzo. Dalla ripresa del campionato dopo lo stop forzato, sono troppi i punti persi per strada, anche contro avversari non irresistibili. Dopo il match odierno, il Saviatesta affronterà domenica l’Aniene nel recupero della 4ª giornata e in queste due gare si gioca buone chance per avanzare in classifica, cercando così di scacciare l’incubo retrocessione. Il girone di ritorno scatterà per l’Epifania con la terza gara consecutiva al NeoLù contro Pesaro, mentre la trasferta a Catania di venerdì 8 è slittata a martedì 19.

Nonostante la sconfitta, la gara contro il Came ha dato segnali incoraggianti sul piano del gioco. Tante le occasioni create e solo le miracolose parate di Pietrangelo hanno impedito ai biancorossi di tornare a casa con almeno un punticino. Stasera contro il Padova, staff tecnico e dirigenti si aspettano dunque ulteriori segnali di ripresa. Anche dai singoli. Come ilpivot Luka Suton, che sabato non ha brillato ma ha segnato un bellissimo gol, il secondo in stagione. Despotovic ha sempre riposto molta fiducia nei confronti del pivot croato, che ora deve fare il salto di qualità. Anche perchè le voci di mercato corrono e la società starebbe pensando di correre ai ripari. Mister “Despo” non potrà contare stasera sulla rotazione completa: capitan Danicic, infatti, è stato espulso nell’ultima partita e seguirà questa dalla tribuna. Doppio lavoro quindi per Micheletto, una delle rivelazioni di questo Mantova, sempre tra i migliori nelle ultime uscite insieme a Petrov e Hrkac.

Il 13° turno propone altre sfide interessanti. In chiave salvezza spiccano Matera-Ostia e, domani, San Giuseppe-Genova. Insomma, un’altra giornata tutta seguire, l’ultima di questo pazzo 2020 che il Saviatesta vorrebbe salutare nel migliore dei modi: con una vittoria.